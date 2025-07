Haddad diz que tarifaço de Trump é injustificável e critica retaliação ideológica Nesta quarta, o líder norte-americano anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos EUA Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 17h26 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Valter Campanato/Agência Brasil

Em meio à crise do tarifaço do presidente Donald Trump , ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (10) que a taxação pelo país norte-americano ao Brasil não é justificável e desrespeita a tradição diplomática entre as duas nações. Na fala, o ministro argumentou que não deveria haver uma mistura de ideologia com economia.

“É uma tarifa que não se justifica sobre nenhum ponto de vista, ainda do ponto de vista econômico. [...]Esse tipo de retaliação com finalidade política ideológica é ele é contraproducente, ele desrespeita os 200 anos de tradição diplomática entre os dois países”, disse.

Nesta quarta-feira (9), o líder norte-americano anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, com início previsto para 1º de agosto.

Adversários ideológicos, os dois chefes de Estado reacenderam a tensão após recentes episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do Brics, realizada no Brasil.

‌



Além das falas sobre o tarifaço, o ministro também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que a extrema-direita seria responsável pelo ataque dos EUA ao Brasil.

“Seria bom que os setores extremistas da sociedade brasileira que concorreram para esse resultado, se desmobilizassem dos Estados Unidos e passassem a defender o interesse nacional. Então, nós temos a expectativa também de que diante da evidência que eles se envolveram num ataque ao Brasil, a extrema-direita brasileira está envolvida no ataque dos Estados Unidos ao Brasil e que ela agora procure corrigir o estrago”, comentou Haddad.

‌



Com o impasse, o governo estuda aplicar a lei de reciprocidade. A norma autoriza o governo brasileiro a reagir, com base legal, a decisões unilaterais de países ou blocos econômicos que afetem a competitividade do Brasil no mercado internacional.

As contramedidas previstas incluem restrições a importações, suspensão de concessões comerciais, de investimentos e até de obrigações relativas à propriedade intelectual.

‌



Impactos

Segundo o ministro, setores do agronegócio e industria, em especial do estado de São Paulo, devem ser os mais impactados pelas tarifas.

Haddad pontuou, ainda, que ainda não foi discutido os efeitos inflacionários da medida de Trump. “Tem muitas medidas não tarifárias que podem ser pensadas, tem um rol enorme de medidas que estão sendo estudadas em um grupo de trabalho. Há medidas tarifárias que não impactam a inflação, uma série de alternativas que vão ser consideradas”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp