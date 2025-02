Haddad vai atrás de propaganda de sua gestão: ‘Quem grita mais é quem tem mais privilégios’ Postagem em redes sociais vem após críticas de Gilberto Kassab e resultados ruins em pesquisas de popularidade Brasília|Do R7, em Brasília 01/02/2025 - 09h57 (Atualizado em 01/02/2025 - 15h41 ) twitter

Após ser criticado por Gilberto Kassab, do PSD, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad usou as redes sociais neste sábado (1º) para se defender, afirmando que “quem grita mais é quem tem mais privilégios”. No dia em que Senado e Câmara dos Deputados escolhem a mesa diretora, o ministro criticou quem leva pânico aos brasileiros e disse estar trabalhando pela economia brasileira.

Veja a publicação:

O alvo Haddad

Haddad tornou-se alvo, mais uma vez, da especulação de mudanças na Esplanada após Kassab, em um evento do mercado financeiro na quarta-feira (29), dizer que o chefe da Fazenda era “fraco”. Comentou, ainda, que, se as eleições fossem hoje, Lula não conseguiria ser reeleito. Nos bastidores, as declarações de Kassab foram vistas como um passo em direção a alianças com o PSDB e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em resposta às críticas recentes, Haddad disse: “Nós últimos dois anos, geramos 3 milhões de empregos, alcançamos o menor nível de desemprego da história, crescemos quase 7%, tiramos milhões da extrema pobreza e recuperamos o controle das contas públicas”, escreveu o ministro.

Nas palavras dele, o governo tem “um projeto de nação” para a prosperidade dos brasileiros. “Deixemos de lado a disputa contaminada pela mentira, que só serve para levar pânico aos milhões de trabalhadores brasileiros. Não ganhamos nada com isso. Vamos trabalhar!”, publicou Haddad.