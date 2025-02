TikTok remove vídeo falso de Haddad sobre ‘taxação de pobres’ após notificação da AGU Segundo a Advocacia-Geral, a publicação já havia sido retirada do ar, mas foi posteriormente repostada pelo mesmo usuário Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 16h49 (Atualizado em 21/01/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Publicação foi feita por inteligência artificial Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Tiktok removeu, nesta terça-feira (21), um vídeo falso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad , após notificação da A GU (Advocacia-Geral da União) . O órgão deu 24 horas para a plataforma apagasse o conteúdo. A publicação foi feita por inteligência artificial e reproduz informações falsas usando declarações de Haddad sobre uma “taxação de pobres”, o que não ocorreu. No início do mês, a Advocacia-Geral já havia solicitado a remoção de um conteúdo falso, feito com a imagem do ministro, no Facebook.

Segundo a AGU, a publicação chegou a ser retirada do ar, mas foi posteriormente repostada pelo mesmo usuário. A notificação, enviada nesta segunda-feira (20), pontuou, ainda, que o discurso, montado com auxílio da inteligência artificial, não condiz com a verdade. “E que busca confundir o público sobre a posição do ministro da Fazenda acerca de assuntos de interesse público, sem sua efetiva manifestação”, diz a nota.

Os advogados da União também justificaram que a postagem tem caráter enganoso e fraudulento. “A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa”, diz trecho da notificação.

Além disso, a instituição argumentou que o vídeo viola o direito à informação, previsto na Constituição Federal, e extrapola os limites da liberdade de expressão, o que é caracterizado como abuso de direito. A AGU também pontua que a postagem contraria os próprios “Termos de Uso” da plataforma que tem tópicos específicos para “Desinformação” e “Mídia editada e conteúdo gerado por IA”.

‌



Caso o vídeo não fosse deletado, a AGU solicitou que a plataforma indicasse o seguinte aviso: “O vídeo foi gerado por inteligência artificial - conteúdo alterado ou sintético”.

Facebook

No início do mês, a AGU notificou o Facebook para que a rede social remova um vídeo falso feito com Inteligência Artificial que mostra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando afirmações que ele nunca fez. Com a repercussão, o governo negou que o vídeo fosse verdadeiro.

O vídeo que circulava nas redes sociais mostra Haddad anunciando uma suposta criação de impostos sobre exames de pré-natal, animais de estimação e premiações de apostas esportivas, as chamadas bets. O vídeo foi criado por meio de deep fake.