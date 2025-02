‘Acho que Kassab foi injusto com Haddad’, diz Lula sobre críticas ao ministro Kassab, que também é secretário de governo em São Paulo, fez colocações em evento para investidores Brasília|Plínio Aguiar e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 11h38 (Atualizado em 30/01/2025 - 12h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula classificou críticas feitas como 'injustas' Ricardo Stuckert / PR - 28.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como ‘injustas’ as críticas feitas por Gilberto Kassab ao atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em um evento para investidores em São Paulo, o atual secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo afirmou que o titular do posto não sabia comandar e era um ‘ministro da Fazenda fraco’.

“Acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro [Fernando] Haddad no Ministério da Fazenda. Posso ter críticas pessoais à pessoa, mas não posso deixar de reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da Transição, porque não tínhamos dinheiro para governar o país em 2023″, afirmou durante a coletiva realizada nesta quinta-feira (30).

Lula também lembrou que Haddad foi responsável por grandes projetos, como a aprovação da Reforma Tributária. ‘Jamais houve uma reforma tributária feita em um regime democrático. Uma política tributária aprovada pelo Congresso, funcionando da forma mais independente, com a imprensa fazendo as críticas que quiser. Conseguimos a proeza. [Conseguimos] fazer uma política tributária que vai entrar em vigor em 2027, para o Brasil passar a ser um país mais atrativo para investimentos estrangeiros e mais seguro para os [investimentos] nacionais’, ressaltou

‘Estou tranquilo’

Kassab também afirmou que, caso a eleição fosse disputada hoje, Lula não sairia vencedor. Sobre o tema, o presidente ironizou e disse estar tranquilo. ‘Quando vi a história do Kassab, eu comecei a rir porque, como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Olhei no calendário e percebi que a eleição será só daqui a dois anos, então, eu fiquei muito despreocupado."