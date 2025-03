Homem invade recinto de elefante em zoológico de Brasília e responderá judicialmente Zoológico repudiou atitude e ressaltou que ação colocou em risco a integridade do visitante e a saúde e o bem-estar dos animais Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 11h28 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h29 ) twitter

Um homem do Distrito Federal foi filmado dentro do recinto da elefante Belinha no Zoológico de Brasília nesta terça-feira (25). O suspeito chegou a publicar o vídeo nas redes sociais e escreveu “vi o bixão de perto e quase me lasquei”. Em nota, o Zoológico repudiou a atitude do visitante e reforçou que a imprudência colocou em “risco sua própria segurança e o bem-estar do animal”. “A situação foi prontamente controlada, e o indivíduo responderá judicialmente pelo ato”, explicaram.

“Reforçamos que o respeito às normas de segurança é fundamental para garantir a proteção de todos, seres humanos e animais. A segurança do público e o cuidado com os animais são nossas prioridades, e tomaremos todas as medidas necessárias para evitar que incidentes como este se repitam”, informou.

Homem invadiu recinto da elefante Belinha Reprodução Redes Sociais/@dede_calistenia22 - 26.03.2025

O Zoológico também explicou que “é um centro de pesquisa, conservação e educação, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer e aprender sobre animais de diferentes partes do mundo, com respeito à vida selvagem”.

O crime também deve ser investigado pela Polícia Civil do DF como maus-tratos a animais.