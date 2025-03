Embraer acerta venda de 15 jatos para o Japão por R$ 10 bilhões; outros cinco estão na mira Companhia japonesa avalia também aquisição de combustível sustentável para aviação, produzido no Brasil Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 11h10 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h20 ) twitter

Silvio Filho comemoreu a venda dos jatos pela Embraer Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 06.02.2025

A Embraer acertou a venda de 15 aeronaves, com possibilidade da compra de outras cinco, para o Japão. A venda rendeu R$ 10 bilhões para os cofres da empresa especializada no setor aéreo. A empresa japonesa etuda, ainda, a aquisição do combustível sustentável de aviação, produzido no Brasil, para suas operações.

“Significa o equivalente a quase 10 bilhões de reais em investimentos que a companhia aérea japonesa está fazendo na Embraer. Esse trabalho comercial que está sendo feito hoje, do governo do presidente Lula com a Embraer, tem sido importante e estratégico para o desenvolvimento da aviação brasileira”, afirmou o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O anúncio da compra dos jatos da Embraer pelo Japão foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última terça-feira (25), durante fórum empresarial. Em discurso aos empresários, o petista brincou ao dizer que as vendas poderiam ser ainda mais amplas.

Nesta quarta-feira (26), Lula defendeu a ampliação das relações comerciais entre os dois países. “Concordamos que o comércio bilateral de US$ 11 bilhões não corresponde ao tamanho de nossas economias, nossa meta é superar os US$ 17 bilhões registrados em 2011″, disse o brasileiro.

Combustível Sustentável de Aviação

O Japão estuda a aquisição do SAF (Combustível Sustentável de Aviação) do Brasil em suas operações. O SAF é a alternativa para o combustível aeronáutico de origem fóssil e é produzido a partir de matérias-primas e o processos rigorosos de sustentabilidade. O produto vem de diversas fontes, como resíduos de agricultura, óleo de cozinha usado, cana-de-açúcar, milho, entre outros.

“As companhias aéreas japonesas têm total interesse em poder voar através do SAF e o Brasil tende a ser, no futuro, um grande exportador desse combustível”, destacou Silvio Filho. “Além disso, a gente está trabalhando ao lado de ministros do Japão e com o primeiro-ministro para que 10% do combustível aqui no Japão possa ser fruto de etanol. Além de a gente potencializar o combustível da aviação aérea no Japão, a gente também está estimulando a indústria sucro-energética do Brasil, que dialoga com a sustentabilidade, com esse combustível do futuro que o Brasil tem apresentado ao mundo”, completou.

Criada em 1969 com apoio do Governo Federal, a Embraer evolui para se tornar uma gigante do setor aeroviário. A empresa é hoje a 3º maior fabricante de jatos comerciais do mundo e líder absoluta no segmento de até 130 assentos. A Embraer contabiliza mais de oito mil aeronaves entregues, conta com 18 mil empregados, e, para atender demandas globais, estabelece unidades industriais, escritórios e centros de distribuição de peças e serviços nas Américas, África, Ásia e Europa”, informa a gestão.