Ministério Público pede informações sobre casos de choques elétricos no DF Instituições notificadas terão cinco dias para apresentar informações Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 09h56 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas morreram com choques elétricos Pedro Ventura/Agência Brasília - 22.01.2016

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) enviou um ofício pedindo informações sobre os últimos casos de descargas elétricas no DF que resultaram em duas mortes. O órgão encaminhou o ofício para a Neoernegia, CEB Iluminação Pública, a Arena BRB e o Corpo de Bombeiros do DF.

As instituições terão cinco dias para apresentar uma resposta, informando também as ações adotadas para prevenir essas ocorrências.

No caso do incidente no Estádio Mané Garrincha, no último sábado (22), que resultou na morte de um técnico de som, o MPDFT pediu um relatório detalhado da ocorrência, com identificação dos responsáveis técnicos e os laudos periciais que possam indicar soluções para evitar riscos futuros. A Arena BRB também deve apresentar as ações adotadas de forma preventiva e descrever as medidas de segurança existentes antes da morte do homem no sábado e as possíveis falhas identificadas.

O procurador distrital dos direitos do cidadão Eduardo Sabo ressaltou que “o episódio evidencia a necessidade de adoção de medidas urgentes para garantir a segurança do público e dos trabalhadores no local”.

‌



O Ministério também pediu para o Corpo de Bombeiros o relatório detalhado da vistoria realizada na Arena BRB, além do envio de cópias dos licenciamentos prévios emitidos, acompanhado das cópias dos laudos técnicos.

Outros casos

O Ministério Público também cita a morte de uma criança de 10 anos eletrocutada ao tocar em um veículo energizado por um fio de alta-tensão.

‌



Em outro caso, uma mulher sofreu um choque elétrico ao encostar o guarda-chuva em um fio de energia solto e um homem foi atingido por uma descarga elétrica ao passar próximo a um poste de iluminação pública no Cruzeiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No ofício encaminhado para a Neoenergia e para a CEB, foram solicitados os registros de descargas elétricas ocorridas em Brasília nos últimos três meses, incluindo datas, locais e impactos registrados e as informações sobre as possíveis causas dessas ocorrências e eventuais relações com a infraestrutura da rede elétrica.

‌



Além disso, as companhias deverão apresentar as medidas que estão sendo adotadas para minimizar os riscos de descargas elétricas e proteger a população, além dos projetos e ações preventivas em andamento ou planejadas para evitar futuros incidentes dessa natureza.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Posicionamentos

O R7 pediu posicionamento do Corpo de Bombeiros, da CEB, da Neoenergia e da Arena BRB. Em nota, a CEB disse “prestará os devidos esclarecimentos ao MPDFT, conforme solicitado”. Mesmo posicionamento da Neoenergia que disse que “prestará todas as informações solicitadas dentro do prazo estipulado”. O espaço segue aberto para os demais posicionamentos do Corpo de Bombeiros e da Arena BRB.