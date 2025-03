Governador do DF exonera Takane Nascimento do cargo de diretor-geral do Detran Ibaneis nomeou para assumir lugar Marcu Antônio de Souza Bellini; decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 10h19 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h40 ) twitter

Takane (de cinza) deixa cargo e assume Marcu Bellini Paulo H Carvalho/Agência Brasília e Renan Lisboa/ Agência CLDF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, exonerou o diretor-geral do Detran-DF (Departamento de Trânsito) Takane Kiyotsuka do Nascimento e nomeou no lugar Marcu Antônio de Souza Bellini. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial do DF.

Nascimento é policial civil aposentado e estava no cargo desde junho de 2023. Já Bellini era subsecretário de Parcerias de Concessões da Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade), antes de assumir a autarquia.

Ao R7, o governador Ibaneis Rocha disse que está precisando de Takane no governo “para ajudar na subsecretaria das Cidades”. A pasta é vinculada a Secretaria de Governo e atua com articulação com as administração regionais e outras ações de políticas públicas.

