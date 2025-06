Homem morre em queda de parapente às margens da BR-040, em Valparaíso (GO) Piloto teve múltiplas fraturas e morreu no local Brasília|Do R7 27/06/2025 - 22h54 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h00 ) twitter

Acidente aconteceu nesta sexta CBMDF/ reprodução

Um homem morreu ao sofrer uma queda de parapente nesta sexta-feira (27) às margens da BR-040, em Valparaíso, Entorno do Distrito Federal. O parapente é semelhante a um paraquedas.

Segundo o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), o piloto do parapente apresentava múltiplas fraturas provocadas pela queda e morreu no local.

A ocorrência foi atendida às 17h50 com o uso de duas viaturas e o helicóptero do CBMDF. Não há informações sobre o que causou o acidente.

