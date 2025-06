Cachorro do Corpo de Bombeiros do DF que atuou na tragédia Brumadinho morre em Brasília Labrador Zeca tinha 16 anos e trabalhou com bombeiros do DF por 9 anos Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 19h41 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h41 ) twitter

Cachorro que trabalhou 9 anos em corpo de bombeiros do DF morre em Brasília Divulgação/CBMDF/Arquivo

Morreu nesta quinta-feira (26) o labrador Zeca, de 16 anos, que fez parte da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal por nove anos.

Além das operações no DF, em 2019, o cachorro atuou nas buscas por vítimas após o rompimento da barragem de Brumadinho (MG).

O labrador também ajudou em operações de resgate após um deslizamento de terra em Teresópolis (RJ), em 2011, e em outras ocorrências em estados próximos, como Goiás e Minas Gerais.

Zeca estava aposentado das atividades desde 2020. Ele tinha sido adotado pelo primeiro-sargento Isac. O comunicado da morte do cão foi feito nas redes sociais da corporação.

“Incansável, dedicado e dotado de uma disposição admirável, Zeca marcou a vida de todos que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado no Canil do CBMDF. Ele encantava com seu latido rouco e inconfundível, sua personalidade forte e sempre pronta para a missão. O Zeca cumpriu com bravura e excelência o seu papel, deixando um legado inesquecível no Grupamento de Busca e Salvamento”, diz a publicação.

