Oposição diz que judicializar aumento do IOF é 'ataque à soberania do Parlamento' Congresso derrubou decreto do governo com ampla maioria Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 27/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h51 )

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS), é o autor do projeto que derrubou o decreto do IOF Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 25/06/2025

A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta sexta-feira (27), a judicialização da derrubada do decreto que aumentava algumas alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Conforme noticiou o R7, o governo Lula e o PSOL vão acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) contra a derrubada da norma. Na quarta-feira (25), o Congresso Nacional derrubou o decreto com ampla maioria, incluindo votos de partidos da base governista.

O Palácio do Planalto alega que a derrubada é inconstitucional porque é prerrogativa do governo federal alterar as alíquotas do IOF. Já o Congresso entende que o imposto não pode servir para fins arrecadatórios, que é o que o governo estava fazendo a fim de ajudar no cumprimento da meta fiscal.

“Essa movimentação é um grave erro. Não há qualquer inconstitucionalidade na decisão soberana do Congresso Nacional. Pelo contrário: inconstitucional foi o próprio decreto do governo, que confiscava recursos da população com o único objetivo de aumentar a arrecadação e tentar tapar o rombo fiscal”, alegou o grupo.

O PDL aprovado pelo Congresso é de autoria do líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS). O grupo alega que agiu com “responsabilidade” ao liderar a mobilização pela derrubada do aumento do IOF.

“Agora, o governo quer empurrar para o STF uma decisão que é, por natureza, política e orçamentária, e que cabe ao Parlamento. Se o governo quiser reonerar o IOF, pode editar um novo decreto a qualquer momento. Não precisa transformar isso em mais uma batalha judicial”, prosseguiu.

