PSOL aciona STF contra derrubada do decreto que aumenta IOF Partido alega que derrubada da norma gera ‘instabilidade na arrecadação pública’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 27/06/2025 - 16h25 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h27 ) twitter

Partido alega que o governo não exorbitou poder ao publicar decreto Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 25/06/2025

O PSOL acionou, nesta sexta-feira (27), o STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo uma medida cautelar contra a derrubada do decreto que aumentava algumas alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Na quarta-feira (25), o Congresso Nacional aprovou um projeto que sustou a norma do governo federal.

O partido pede que a ação seja apensada a um pedido do PL (Partido Liberal), que solicitava a derrubada do decreto, apesar de reconhecer que o objeto das duas petições são distintos. Dessa forma, a legenda solicita que o ministro do STF Alexandre de Moraes seja o relator da ação, pois ele relata o pedido do PL.

A legenda alega que a ação do Congresso é inconstitucional, pois o Parlamento sustentou que houve “exorbitância” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na publicação da norma.

“O referido decreto presidencial limitou-se a exercer competência expressamente conferida pela própria Constituição Federal ao Poder Executivo, não havendo qualquer desrespeito ao limite de atuação normativa”, defendeu o PSOL.

O Congresso entende que o imposto não pode servir para fins arrecadatórios, que é o que o governo estava fazendo a fim de ajudar no cumprimento da meta fiscal.

Contudo, o partido alega que o próprio STF já confirmou que a legalidade tributária no caso do IOF é “mitigada por força da autorização constitucional expressa e da delegação legal”.

Assim, o PSOL entende que a Constituição permite a mudança no IOF por meio de decreto, legitimando o Poder Executivo “a alterar as alíquotas do IOF dentro dos limites legais, com base em objetivos de política monetária e fiscal”.

O partido alega que o STF já reafirmou a constitucionalidade da mudança no imposto, mesmo quando há fim arrecadatório, como no caso feito pelo governo federal.

A legenda susta que a derrubada do decreto “acarreta instabilidade na arrecadação pública e desorganiza os instrumentos de regulação econômica atribuídos constitucionalmente ao Poder Executivo por meio da extrafiscalidade do IOF”.

