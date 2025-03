Homem tenta queimar mulher viva em tentativa de feminicídio em Ceilândia, no DF Homem foi preso após agredir e tentar atear fogo na mulher Brasília|Do R7 02/03/2025 - 22h20 (Atualizado em 02/03/2025 - 22h20 ) twitter

Caso aconteceu em Ceilândia PMDF/ reprodução

Um homem foi preso, no sábado (1°), por tentativa de feminicídio, violência contra a mulher, dano qualificado e incêndio, na área rural de Ceilândia, região administrativa do DF.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência no Incra 09. A mulher tinha sido agredida, o que causou uma fratura no nariz e lesões no ombro, braço e costas. Além disso, ele teria tentado atear fogo na mulher, mas foi impedido pelo filho dela.

Ao não conseguir, o homem incendiou a própria motocicleta. As chamas se alastraram para a casa. Objetos pessoais da vítima, do filho e da namorada dele foram queimados. O incêndio foi contido por moradores e o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) realizou o rescaldo.

O homem foi encaminhado ao Hospital de Base de Brasília para atendimento médico e, posteriormente, à 15ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.