Polícia militar do Distrito Federal recolhe 72 armas brancas no primeiro dia de Carnaval Foram 83 autuações por direção sob o efeito de álcool, um foragido da Justiça localizado e 11 situações de crime de menor potencial ofensivo no sábado Brasília|Do R7, em Brasília 02/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 02/03/2025 - 14h50 ) twitter

Facas, canivetes, tesouras e estiletes foram apreendidos PMDF/Divulgação/01-03-2025

A PMDF (Polícia Militar do DF) recolheu 72 armas brancas no primeiro dia de Carnaval , neste sábado (2). Além disso, 83 autuações por direção sob o efeito de álcool também foram realizadas, um foragido da Justiça foi apresentado à delegacia e 11 termos circunstanciados de ocorrência — situações de crime de menor potencial ofensivo — foram registrados.

Sobre as armas recolhidas, o capitão Edimar Oliveira explica que tratam-se de objetos descartados. “Essas são situações em que a pessoa visualiza o policiamento e, antes de ser abordada, à distância, joga fora uma tesoura, um canivete e até mesmo uma faca. E a PMDF apreende esses objetos que encontra no chão dos bloquinhos”, explica.

Mais de 200 pulseiras de identificação infantis foram distribuídas para crianças em bloquinhos infantis. Esses itens são resistentes e ajudam na rápida localização dos responsáveis, caso uma criança se perca.

Segundo a corporação, mais de dois mil policiais estão escalados por dia de Carnaval, e estão distribuídos em todos os blocos que acontecem no Distrito Federal. “Hoje, a PMDF está nas ruas para realizar a segurança dos foliões nos bloquinhos e proporcionar um Carnaval seguro”.

De acordo com a PCDF (Polícia Civil do DF), as ações de segurança foram reforçadas durante as festividades para combater crimes, principalmente roubo e furto de celulares.