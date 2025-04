Homenagem às vítimas do Holocausto é projetada no Congresso nesta quarta-feira Dia do Holocausto e do Heroísmo é celebrado em memória dos mais de seis milhões de judeus assassinados pelos nazistas Brasília|Do R7, em Brasília 23/04/2025 - 14h34 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h34 ) twitter

Frase "Holocausto Nunca Mais" é projetada no Congresso em homenagem às vítimas do genocídio nazista Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Em homenagem ao Dia do Holocausto e do Heroísmo, a frase “Holocausto Nunca Mais” será projetada no Congresso Nacional nesta quarta-feira (23). A data, chamada de Yom Hashoá VehaGvura em hebraico, é celebrada em memória dos mais de seis milhões de judeus que foram mortos pelo genocídio nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo o calendário judaico, a data é celebrada em 23 de abril, neste ano. Ela está associada ao levante do Gueto de Varsóvia, que completou 82 anos no último dia 19. Esse levante foi um ato de resistência dos judeus que estavam detidos por soldados nazistas após 300 mil prisioneiros serem deportados.

Levante do Gueto de Varsóvia

Após quase um mês de luta, os soldados de Adolf Hitler explodiram a Grande Sinagoga de Varsóvia no dia 16 de maio de 1943, o que causou a morte de muitos judeus. Os prisioneiros que fugiram foram levados para campos de concentração. O Museu do Holocausto dos Estados Unidos estima que ao menos 7 mil judeus morreram durante o levante.

Na última quarta-feira (16) também foi comemorado o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto, instituído em 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A data homenageia o embaixador brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas, que concedeu vistos para pessoas perseguidas durante o regime nazista, contrariando a política que restringia a entrada de judeus no Brasil na época de Getúlio Vargas.

Dantas morreu no dia 16 de abril de 1954, em Paris, na França, onde representava o Brasil como diplomata. Anos depois de sua contribuição, ele foi reconhecido por Israel como “justo entre as nações” por sua ajuda na luta contra o Holocausto.

