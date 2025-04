Lula apresenta PEC da Segurança Pública ao Congresso Nacional Proposta busca ampliar a atuação federal no combate ao crime organizado Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 12h53 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h53 ) twitter

Lula entrega PEC da segurança ao Congresso nesta quarta (23)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega nesta quarta-feira (23) a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública ao Congresso Nacional.

O objetivo da medida é reforçar a atuação da União no combate ao crime organizado, com novas responsabilidades para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e guardas municipais.

A cerimônia de entrega ocorre no Palácio do Planalto, com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A PEC propõe que o governo federal coordene as ações de segurança pública em colaboração com estados e municípios. Essa mudança visa integrar os esforços entre diferentes níveis de governo para enfrentar o crime organizado de forma mais eficaz.

‌



Além disso, a proposta prevê a ampliação das atribuições das forças de segurança federais e municipais, buscando uma abordagem mais unificada e estratégica no combate à criminalidade no país.

