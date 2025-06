Homicídios caem ao menor nível em 4 anos, mas Brasil ainda registra 97 mortes por dia Dados são referentes ao ano de 2024 e fazem parte do Mapa da Segurança Pública Brasília|Do R7 11/06/2025 - 09h49 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h35 ) twitter

Brasil registrou, em 2024, o menor número de homicídios dos últimos quatro anos Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

O Brasil registrou, em 2024, o menor número de homicídios dos últimos quatro anos. Ao todo, foram 35.365 vítimas, uma redução de 6,33% em relação a 2023.

A maioria das vítimas é do sexo masculino, e as cidades do Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Fortaleza (CE) lideram em número de ocorrências.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (12) no Mapa da Segurança Pública do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O maior número da série histórica foi registrado em 2020, com 42.034 homicídios. Desde então, os índices vêm caindo. A taxa nacional em 2024 foi de 16,64 homicídios por 100 mil habitantes — ante 20,10 em 2020.

Quase metade dos homicídios dolosos ocorreram no Nordeste, que concentrou 16.022 casos. Apesar do número expressivo, a região apresentou queda de 2,81% em relação ao ano anterior.

A Região Norte teve a maior redução percentual, com queda de 16,44% e um total de 4.249 homicídios. No Centro-Oeste, houve uma diminuição de 7,61%, com 2.369 registros.

No Sudeste, foram 9.274 vítimas — redução de 4,17%. Já a Região Sul registrou queda de 12,43%, somando 3.451 homicídios dolosos em 2024.

Estados

Entre as unidades da federação, 23 apresentaram queda nos homicídios dolosos em 2024, enquanto 4 registraram aumento.

‌



Em números absolutos, a Bahia lidera com 4.205 homicídios dolosos, mesmo com uma redução de 13,72% em relação a 2023. Já os estados com as maiores taxas por 100 mil habitantes foram Ceará (34,42), Pernambuco (33,55) e Alagoas (30,96).

Por outro lado, São Paulo segue com a menor taxa do país (5,17), seguido por Santa Catarina (6,20) e Distrito Federal (6,81).

Homicídios de mulheres

O número de mulheres vítimas de homicídio foi de 2.422, o que representa uma queda de 8,78% (233 casos a menos) em relação ao ano anterior — uma média de 7 mulheres assassinadas por dia.

Na análise por estado, as maiores reduções percentuais de homicídios de mulheres ocorreram no Amapá (-55,56%), Sergipe (-43,48%) e Amazonas (-41,25%). Em contrapartida, oito estados registraram aumento nesse tipo de crime, com destaque para Rondônia (+157,69%), Acre (+40%) e Ceará (+20,63%), conforme dados das unidades federativas.

Tentativas de homicídio

O documento também mostra que o país registrou um aumento de 7,47% nos casos de tentativa de homicídio em relação a 2023. Ao todo, foram 40.874 vítimas em 2024.

Os estados com os maiores aumentos percentuais foram Amazonas, Amapá e Rondônia. Entre as regiões, apenas o Sul apresentou queda, com 6,53% a menos de casos.

