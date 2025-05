EUA miram Alexandre de Moraes e enviam documento ao Ministério da Justiça Pasta afirmou que material enviado pelo Departamento de Justiça dos EUA tem caráter exclusivamente informativo Brasília|Do R7, em Brasília e Natália Martins 30/05/2025 - 20h17 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h35 ) twitter

Oficialmente, Ministério da Justiça não divulgou conteúdo de documento sobre Alexandre de Moraes Rosinei Coutinho/STF - 06/05/2025

O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou, nesta sexta-feira (30), o recebimento de um documento enviado pelos Estados Unidos relacionado ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O ofício chegou à pasta no dia 27 de maio e foi encaminhado ao setor técnico responsável pela análise, segundo a pasta.

Conforme o ministério, o material tem caráter exclusivamente informativo. Não há, por enquanto, detalhes públicos sobre o conteúdo.

Segundo apuração do R7, o documento partiu diretamente do Departamento de Justiça dos EUA. A iniciativa teria sido motivada por decisões recentes do ministro do STF envolvendo plataformas digitais sediadas fora do Brasil.

‌



O tema ganhou projeção internacional após reportagem do jornal The New York Times, que revelou críticas do governo americano à ordem de Moraes para que a rede Rumble bloqueasse um usuário nos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça argumenta que o Brasil não pode impor obrigações judiciais a empresas com sede em território norte-americano.

‌



Tensão desde 2024

A tensão entre o ministro e plataformas digitais cresceu desde 2024, quando Moraes determinou a suspensão temporária do X no Brasil, após a empresa desrespeitar determinações judiciais.

A rede Rumble, em parceria com uma companhia ligada a Donald Trump, recorreu à Justiça nos Estados Unidos para não acatar decisões vindas do STF.

‌



Em meio à disputa, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou no último dia 21 que Moraes poderia ser alvo de sanções com base na Lei Global Magnitsky, que prevê punições a estrangeiros acusados de violar direitos fundamentais.

Rubio também anunciou, no dia 28, uma nova diretriz americana de restrição de vistos para autoridades envolvidas em ações consideradas ofensivas à liberdade de expressão nos Estados Unidos.

