Hugo Motta vê isenção do IR como chance de discutir corte no imposto para empresas Segundo Motta, o Brasil possui cerca de R$ 600 bilhões em benefícios tributários que precisam ser reavaliados Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/04/2025 - 12h05 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h39 ) twitter

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 02/04/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (7) que a proposta do governo federal de isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais pode abrir espaço para um debate mais amplo, incluindo a redução do IRPJ (Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas).

Atualmente, a alíquota do IRPJ é de 15% sobre o lucro apurado, com um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que ultrapassa R$ 20 mil mensais.

Durante uma palestra na ACSP (Associação Comercial de São Paulo), Motta defendeu que o avanço na chamada “reforma da renda” também deve envolver uma revisão dos incentivos fiscais concedidos pelo governo. Segundo ele, o Brasil possui cerca de R$ 600 bilhões em benefícios tributários que precisam ser reavaliados com mais diálogo e transparência.

“Temos, em média, 600 bilhões de reais em incentivos. Eles precisam ser revistos. Qual a forma de fazer isso? Penso que temos que aprofundar o diálogo. Não há receita de bolo. Não há quem tenha mais ou menos direito”, disse.

Motta também destacou a importância de melhorar a eficiência da máquina pública e defendeu que o compromisso com a responsabilidade fiscal deve ser dividido entre os três Poderes. Ele disse que, diante do cenário internacional, o Congresso terá um papel ainda mais relevante na condução econômica do país.

