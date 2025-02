Ibaneis espera comprar até três helicópteros para a segurança pública do DF com novo edital Licitação será feita pelo Consórcio Brasil Central e prevê a compra de 26 aeronaves para os estados que fazem parte do grupo Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano, RECORD 27/02/2025 - 12h59 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis fez anúncio nesta quinta-feira Renato Alves/Agência Brasília. - 27.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, espera comprar até três helicópteros para reforçar a segurança pública da capital do país, com o lançamento de um novo edital pelo Consórcio Brasil Central. O grupo se reuniu na manhã desta quinta-feira (27) para tratar da segurança e planejamento de ações integradas entre o DF, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia.

“A aquisição será feita de acordo com a necessidade. Aqui no DF eu acho que com mais dois ou três helicópteros a gente supre a nossa demanda, tendo em vista que neste ano já compramos um do Corpo de Bombeiros”, disse.

Por meio de uma ata de registro de preços, o consórcio prevê a compra de 26 aeronaves destinadas, exclusivamente, para modernizar e reforçar as operações de segurança das regiões. Para isso, eles vão contar com ampliação da linha de crédito do BRB (Banco de Brasília) de R$ 500 milhões para R$ 2 bilhões.

“Quando assumi, tínhamos uma missão de transformar o BRB num banco que atendesse a população do DF, mas que também se integrasse com todos os estados da região Centro-Oeste e nós estamos expandindo em vários setores. Essa iniciativa de disponibilizar em torno de R$ 2 bilhões para a compra de equipamentos para a segurança de todos os estados que compõem o consórcio é um passo exatamente nesse sentido da integração das nossas polícias para que a gente tenha mais segurança na região do Centro-Oeste como um todo”, defendeu Ibaneis.

‌



Cada unidade da Federação que faz parte do Consórcio terá a liberdade de aderir ou não ao contrato, de acordo com as necessidades e o orçamento disponível, garantindo flexibilidade na gestão dos recursos públicos. A compra das aeronaves ocorrerá por meio de licitação internacional.

“O BRB estende a linha de crédito dos R$ 500 milhões para os R$ 2 bilhões com o objetivo de fornecer todo o funding [financiamento] necessário, todos os recursos necessários para subsidiar os estados membros do Consórcio Brasil Central nessa empreitada de comprar as aeronaves e de melhorar a sua segurança pública”, reforçou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

‌



As aeronaves são equipadas com equipados com câmeras de alta resolução, transmissão de imagens em tempo real, sistemas de segurança duplicados e dispositivos para resgate e combate a incêndios florestais.

Brasil Central

O consórcio foi criado em 2015 e é presidido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que foi reconduzido ao cargo nesta quinta-feira (27). A parceria entre os governos atua na integração de políticas públicas, abrangendo áreas como saúde, educação e segurança.

‌



De acordo com o secretário executivo José Eduardo Pereira Filho, o trabalho em bloco permite ganhos para as políticas públicas. “A união entre os estados viabiliza economias de escala de cerca de 25% nas compras e proporciona soluções mais robustas para os desafios regionais, como no caso da segurança pública”, afirma.

Juntos, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e Distrito Federal formam o Consórcio, responsável por 12,56% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O grupo reúne uma população de aproximadamente 27 milhões de pessoas e conta com 21 senadores e 75 deputados no Congresso Nacional.

O governador Ibaneis Rocha presidiu o BrC entre 2021 e 2022, quando liderou a concessão de linhas de crédito do BRB e a redução de 30% do custo da compra de medicamentos pelo BrC, fruto do projeto Saúde Compras Compartilhadas.