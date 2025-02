Lula e Governo de São Paulo lançam edital de concessão do túnel Santos-Guarujá Com a obra, o tempo de trajeto entre as duas cidades pode cair de uma hora para menos de cinco minutos; leilão será em 1º de agosto Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 02h00 ) twitter

Lula e Tarcísio de Freitas em encontro no Planalto Ricardo Stuckert/PR - 30.01.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar, nesta quinta-feira (27), do lançamento do edital de concessão do túnel Santos-Guarujá. A cerimônia será no Palácio do Planalto, em Brasília, e deve contar com a participação do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A publicação que oficializou o processo licitatório foi publicada pelo governo paulista em 21 de fevereiro. Enquanto o edital será lançado nesta quinta-feira, o leilão está marcado para 1º de agosto. Aguardado há décadas, a medida tem valor estimado em R$ 6 bilhões e, segundo o estado de São Paulo, vai garantir “mais mobilidade e eficiência logística” na Baixada Santista.

O projeto do túnel integra o Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo e é uma parceria com o governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos. A obra será a primeira submersa do país, com 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos. A estrutura vai contar também com três faixas de rolamento por sentido, além de acessos para pedestres e ciclistas.

“A concessão terá prazo de 30 anos, incluindo a construção, operação e manutenção do sistema. A concessionária será remunerada por meio de tarifa de pedágio, contraprestação pública, aporte público e receitas acessórias. O critério de julgamento da licitação será o maior desconto sobre a contraprestação pública máxima, garantindo maior eficiência e benefício à população”, diz o governo paulista.

A ligação seca entre Santos e Guarujá é discutida há quase um século. Em 1927, foram apresentados os primeiros estudos para a construção de um túnel escavado para a passagem do bonde elétrico. Em 1948, o governador do estado propôs a construção de uma ponte levadiça que permitiria a passagem dos navios.

Anos depois, em 1970, a proposta foi de ponte com acesso helicoidal, mantendo-se o gabarito para a passagem dos navios. Em 2011, o governo decidiu pelo túnel submerso, apresentando os projetos e o estudo ambiental para abrir a licitação, mas o processo foi cancelado em janeiro de 2015. E, agora, a obra vai sair do papel.

O túnel Santos-Guarujá deve reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior. Com a obra, o tempo de trajeto entre as duas cidades pode cair de uma hora para menos de cinco minutos. Atualmente, cerca de 21 mil veículos atravessam diariamente as duas alças, seja com barcos ou balsas, além de 15 mil ciclistas e pedestres.