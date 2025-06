ICMBio aprova novo ciclo de plano para salvar primatas e preguiças da mata atlântica Iniciativa pretende salvar 11 espécies ameaçadas e terá vigência até 2030; plano entra em vigor no próximo dia 1º Brasília|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 08h32 (Atualizado em 23/06/2025 - 08h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preguiça-de-coleira será um dos animais protegidos pelo plano Divulgação / Instituto Tamanduá Brasil

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) aprovou o segundo ciclo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira. A medida entra em vigor no próximo dia 1º, e estabelece diretrizes e metas para proteger 11 espécies ameaçadas de extinção até 2030.

A portaria, publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União, propõe estratégias de conservação para espécies como o Muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus), considerado criticamente em perigo, e outras oito espécies classificadas como “em perigo”, como o mico-leão-preto, o mico-leão-dourado e o sagui-da-serra-escuro.

Duas espécies são classificadas como vulneráveis, como a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) e o guigó-da-cara-preta (Callicebus personatus).

Outra três espécies devem passar por processo de reavaliação: o bugio-ruivo (Alouatta guariba), o guigó-de-mãos-pretas (Callicebus nigrifrons) e a preguiça-de-crina (Bradypus crinitus), considerada uma divisão recente da preguiça-de-coleira.

‌



Bioeconomia - Mata Atlântica Luce Costa/Arte R7

O objetivo principal é reduzir o declínio das populações e restaurar habitats. Ao todo, o plano cria nove eixos de ação que vão desde o manejo direto das espécies até a mitigação de impactos causados por turismo, doenças e desastres ambientais.

A estratégia também prevê a redução da caça e da introdução de espécies exóticas, além de promover ações de educação ambiental.

‌



O novo ciclo do plano terá avaliações periódicas para revisão de estratégias e ajustes das ações previstas. O acompanhamento contará com recursos da Ação Orçamentária voltada à conservação de espécies ameaçadas e migratórias.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp