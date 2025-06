Irã ameaça resposta aos ataques, EUA falam em ‘retaliações devastadoras’ e Israel defende ‘decisão corajosa’ Conselho de Segurança da ONU se reuniu às pressas em meio ao ataque dos EUA ao Irã Internacional|Rute Moraes, do R7, em Brasília 23/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 ) twitter

Reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o conflito entre Israel e Irã, na cidade de Nova York Reuters/Brendan McDermid – 20.6.2025

Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) neste domingo (22), o Irã afirmou que uma ofensiva contra os EUA, em resposta ao ataque a três instalações nucleares, vai ser “decidida” pelas forças militares do país.

“A natureza e proporcionalidade da resposta será decidida por nossas forças militares”, declarou o embaixador do Irã, Amir Saeid Iravani.

Já os EUA, que atacaram o Irã no sábado (21), informaram que qualquer ataque iraniano , seja ele direto ou indireto, será “combatido com retaliações devastadoras”, nas palavras da embaixadora Dorothy Shea.

Neste fim de semana, os EUA entraram no conflito entre Israel e Irã, numa ofensiva coordenada e mantida em sigilo até sua execução. A ação americana ocorreu sob alegação de que o Irã estaria fabricando armas nucleares, o que o país nega.

O que disseram os países envolvidos

Após o ataque, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, pediu uma reunião às pressas do conselho a fim de discutir um cessar-fogo. Durante o encontro, o embaixador iraniano disse que os EUA escolheram “sacrificar a segurança” para proteger o primeiro-ministro de Israel,Benjamin Netanyahu.

Ele disse também que a ofensiva americana tinha fins políticos e “manchou” a história política dos EUA. Ele ainda lembrou que o ataque viola o estatuto da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica). O embaixador também acusou os EUA e Israel de destruírem a diplomacia e os responsabilizaram pelas mortes de civis.

Os EUA afirmaram que o Conselho da ONU precisa determinar que o Irã cesse os esforços de acabar com Israel, que encerre sua busca por armas nucleares, que pare de mirar cidadãos e interesses americanos e que negocie paz em boa-fé pela prosperidade e segurança do povo iraniano e de todos os outros Estados da região.

“O tempo finalmente chegou para que os EUA, em defesa de seu aliado e em defesa de nossos próprios cidadãos e interesses, agisse de forma decisiva”, declarou a representante do país na ONU, a embaixadora Dorothy Shea.

Já Israel afirmou que o mundo deveria agradecer aos EUA pelo ataque ao Irã que, armado, seria “uma sentença de morte” para o mundo. O país ainda afirmou que os EUA mostraram “coragem” e que lideraram o confronto a uma “ameaça de extinção”.

“Não se enganem. O custo da inação teria sido catastrófico. O Irã, armado nuclearmente, seria uma sentença de morte para vocês e para nós”, disse Danny Danon, embaixador de Israel.

“O Irã atacou instalações civis, Israel atacou bases militares. Não são escolas, são locais nucleares. Essa é uma diferença moral entre nós e eles. Eles buscam o caos, nós buscamos a ordem. Eles constroem armas para destruir o mundo, nós criamos parcerias para protegê-lo”, afirmou.

Danon também acusou o Irã de enriquecer com urânio acima do limite de uso civil e de transformar as negociações por cessar-fogo em um “teatro”. Ele afirmou ainda que o Irã teve “todas as chances” possíveis do mundo livre, mas não honrou os compromissos assumidos.

No início da reunião, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para o “ciclo de destruição” no Oriente Médio e fez um apelo para que a diplomacia prevaleça e que os civis sejam protegidos durante o conflito.

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, afirmou que o TNP (Tratado de Não Proliferação Nuclear) está em risco com o ataque americano.

Ele explicou que não conseguiu avaliar os impactos em uma das instalações atingidas. Além disso, afirmou que existe uma “janela de oportunidade de voltar para o diálogo e a diplomacia” para evitar a violência e a destruição.

China e Rússia criticam os EUA

A China condenou os ataques americanos, afirmando que os EUA violaram o direito internacional. O governo chinês pediu um cessar-fogo imediato no Oriente Médio, enfatizando a necessidade de uma solução pacífica e diplomática para o conflito.

O embaixador chinês na ONU, Fu Cong, contudo, reconheceu que as ações do Irã exacerbaram “as tensões no Oriente Médio e foi um golpe ao” TNP.

A China pediu ainda a proteção dos civis em meio ao conflito e que a proposta de cessar-fogo elaborada por China, Paquistão e Rússia fosse aprovada pelo conselho. O documento pede a proteção de civis, o respeito ao direito internacional e o engajamento no diálogo e negociação.

Contudo, assim como a China, os EUA possuem poder de veto na votação, o que pode impedir a aprovação da proposta.

A Rússia, que também tem poder de veto, afirmou que os ataques dos EUA “abriram a caixa de Pandora”. O embaixador da Rússia na ONU, Vasily Alekseyevich Nebenzya, chamou as ações do governo de Donald Trump de “perigosas, irresponsáveis e provocantes”.

“EUA confirmaram que para garantir sua hegemonia mundial, estão preparados a cometer qualquer crime em violação das leis internacionais”, afirmou.

