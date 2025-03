Idoso de 68 anos é preso por cometer furtos e roubos em casas do DF desde 1986 Homem é investigado por oito furtos e dois roubos; ele foi preso após cometer novamente crime no Lago Norte Brasília|Do R7, em Brasília 11/03/2025 - 09h31 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h32 ) twitter

Câmera de segurança flagrou furto Reprodução/Arquivo Pessoal - 10.03.

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um idoso de 68 anos suspeito de cometer furtos e roubos no Lago Norte desde 1986. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). O homem já acumula 12 procedimentos policiais, sendo oito deles por furto e dois por roubo.

O homem estava em liberdade e foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (10) depois de cometer um novo furto em uma residência na QI 7 do Lago Norte. A 9ª DP pediu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Suspeito ainda vai passar por audiência de custódia.

Na noite deste domingo (9), a Polícia Militar do DF prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, no Riacho Fundo II. O homem estava armado na QN 14C, dormindo em via pública no Conjunto 8, com sinais de embriaguez. Na cintura dele, a polícia encontrou um revólver calibre 32, com uma munição e numeração raspada. O detido foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).