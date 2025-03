População amarra homem em poste após ele agredir mulher no Distrito Federal Suspeito estava com lesões no nariz e hematomas no rosto; na quarta, outro homem foi preso por violência contra mulher Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 09h13 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h57 ) twitter

Em 24h PM atuou em dois casos de violência doméstica PMDF/Divulgação - 05.03.202

Um homem de 29 anos foi amarrado em um poste de iluminação pública pela população após agredir a companheira no Distrito Federal, no início da madrugada desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o 14º Batalhão da Polícia Militar, de Planaltina, recebeu o chamado para atender a ocorrência pelo rádio da patrulha. Ao chegar no local, encontrou o homem amarrado com cordas de nylon na base de um poste, com lesões nos nariz e hematomas no rosto, causados pelos moradores.

O suspeito foi desamarrado e colocado na viatura. Segundo a polícia, ele já tinha um mandado de prisão em aberto, com sentença de 14 anos a ser cumprida. Devido às lesões, ele foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e curativos. Depois da alta, o suspeito foi levado à delegacia.

Ameaçou arrancar orelhas da vítima

Na quarta-feira (5), outra ocorrência de violência doméstica mobilizou a polícia militar nas proximidades de um supermercado, na região do SIA. A vítima estava em uma parada de ônibus, com um corte no lábio, e, com a chegada da equipe, relatou ter sido agredida por seu companheiro com socos e tapas.

A mulher também contou que o homem ameaçou cortar suas orelhas e detalhou que o suspeito já havia respondido por dois homicídios em Rondônia, podendo ter um mandado de prisão em aberto.

Os policiais consultaram o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões e constataram o mandado de prisão ativo. Os agentes iniciaram as buscas na casa onde o suspeito ficava, um local de difícil acesso que exigiu apoio de uma aeronave da corporação para o patrulhamento aéreo.

O homem foi encontrado ainda no barraco, no meio de uma área com muita vegetação, e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Durante o trajeto, ele insultou os policiais e chutou repetidas vezes o compartimento da viatura.

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no âmbito da Lei Maria da Penha, além de desacato contra a equipe policial e cumprimento do mandado de prisão.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

ou (61) 98626-1197 (WhatsApp) Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

PMDF - Ligue 190

Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.

