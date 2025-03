Mulher é investigada por tortura e exploração sexual de adolescentes no DF Suspeita estava envolvida em crimes no setor Leste do Gama; segundo polícia, ela submetia vítimas a atos de extrema violência Brasília|Do R7, em Brasília 10/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h26 ) twitter

Caso é investigado pela Polícia Civil Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma moradora do Distrito Federal foi presa nesta quinta-feira (6) sob a suspeita de torturar e explorar sexualmente adolescentes. O caso é investigado pela Polícia Civil do DF, que cumpriu mandados na última semana em Planaltina de Goiás.

A investigação é conduzida pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama) que aponta que a mulher estava envolvida em crimes de tortura, exploração sexual de adolescentes, lesão corporal grave e associação criminosa.

Segundo as investigações, a suspeita submetia mulheres e adolescentes a atos de extrema violência física e psicológica, além de explorá-los sexualmente para obter vantagens financeiras. No local, um adolescente sofreu queimaduras graves nas mãos e na língua, além de ter sido agredido com pauladas na cabeça e em outras partes do corpo.

Os crimes aconteciam há vários meses no Setor Leste do Gama. Em janeiro, uma das vítimas conseguiu fugir do local com outra adolescente. Elas ficaram escondidas por algum tempo, dormindo em um matagal, com medo de serem encontradas novamente pela suspeita.

Canais de denúncia

• Disque 100 - Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania;

• Disque 125 - Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca);

• Disque 190 - Polícia Militar do DF;

• Disque 197 - Disque Denúncia da Polícia Civil do DF.