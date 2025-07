‘Infelizmente, não posso conversar com vocês’, diz Bolsonaro após sair do PL Ex-presidente passou segundo dia consecutivo na sede do partido, em Brasília, após risco de prisão Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 23/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou o dia reunido com aliados na sede do PL, em Brasília Rute Moraes/R7 Brasília - 23.07.2025

Após passar horas reunido com aliados na sede do PL (Partido Liberal), em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu do local por volta das 17h23 em direção a sua casa. Por imposição de medidas cautelares do STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-mandatário está proibido de sair de casa entre às 19h e às 6h de segunda a sexta-feira. A restrição se estende aos finais de semana, sendo por 24h.

Além disso, ele está usando tornozeleira eletrônica, proibido de conversar com seu filho deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e proibido de usar as redes sociais ou conceder entrevistas que sejam transmitidas ou transcritas nas plataformas digitais. Por esse motivo, Bolsonaro tem evitado falar com a imprensa.

“Infelizmente, não posso conversar com vocês”, disse o ex-mandatário ao sair da sede do partido.

Bolsonaro pode ser preso preventivamente após o ministro do STF Alexandre de Moraes entender que ele descumpriu parte das medidas cautelares, ao falar à imprensa em entrevista transmitida nas redes na segunda-feira (21).

‌



O ministro determinou que a defesa de Bolsonaro se manifestasse até a noite da terça-feira (22). Em resposta, os advogados negaram o descumprimento de qualquer medida cautelar e pediram mais esclarecimentos sobre as proibições.

A imposição das restrições ocorre no inquérito instaurado após os EUA anunciarem uma taxa de 50% a produtos brasileiros exportados ao país. Na carta do anúncio, os EUA citam os processos que Bolsonaro enfrenta na Justiça, como se fosse um dos motivos para o tarifaço.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desde a terça-feira, Bolsonaro tem usado a sede do partido para se reunir e dialogar com aliados políticos. Hoje, por exemplo, ele esteve com o senador Magno Malta (PL-ES), além dos seguintes deputados:

Delegado Caveira (PL-PA);

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);

Rodolfo Nogueira (PL-MS);

Hélio (PL-RJ);

Domingos Sávio (PL-MG);

Evair de Melo (PL-ES);

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp