Flávio antecipa volta ao Brasil após medidas cautelares contra Bolsonaro Senador viajou para Portugal na quinta-feira (17) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 23/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h00 )

A ideia é que o parlamentar apoie o pai, Jair Bolsonaro, em meio a ações do STF Geraldo Magela/Agência Senado - 15 /07/ 2025

De férias em Portugal desde a quinta-feira (17), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) antecipou o retorno ao Brasil. O parlamentar desembarcou nesta quarta-feira (23) em Brasília após seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ser alvo de medidas cautelares por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

O senador embarcou para a Europa um dia antes dos agentes da PF (Polícia Federal) realizarem busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Na sexta-feira (18), o ex-presidente, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, instalou tornozeleira eletrônica.

O parlamentar alega que a viagem já estava programada, principalmente, em meio as férias das filhas. Contudo, agora a ideia é que ele esteja ao lado do pai.

O ex-mandatário pode ser preso preventivamente após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF.

Na determinação da semana passada sobre Bolsonaro, Moraes proibiu o ex-presidente de manter contato com investigados do inquérito sobre tentativa de obstrução de Justiça, a exemplo de um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e de réus do processo sobre a tentativa de golpe.

Além disso, proibiu o ex-mandatário de usar as redes sociais e de conceder entrevistas transcritas ou transmitidas por meio das redes.

Mas Bolsonaro falou com jornalistas na segunda-feira (21), o que fez Moraes pedir explicações a defesa do ex-presidente, que negou qualquer descumprimento de medida.

As cautelares foram impostas ao ex-presidente no inquérito instaurado após os EUA anunciarem uma taxa de 50% a produtos brasileiros exportados ao país. Na carta do anúncio, os EUA citam os processos que Bolsonaro enfrenta na Justiça, como se fosse um dos motivos para o tarifaço.

