INSS: 9 milhões tiveram descontos e serão avisados; nem todas as aplicações são indevidas Beneficiados terão prazo para identificar se deduções foram autorizadas; comunicação será feita apenas pelo aplicativo do INSS Brasília|Edis Henrique Peres e Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Waller informou que governo pretende começar devolução ainda em maio Antônio Cruz/Agência Brasil - 8.5.2025

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai notificar os aposentados e pensionistas que tiveram descontos na folha de pagamento a partir da próxima semana. Segundo o presidente do instituto, Gilberto Waller Júnior, cerca de 9 milhões de beneficiários foram alvo de deduções nos últimos anos. Na próxima terça-feira (13), o instituto vai começar a avisar quem teve os descontos. Nem todos os valores foram deduzidos indevidamente — os cidadãos terão de informar se autorizaram os abatimentos. O contato será feito apenas pelo aplicativo Meu INSS, canal de informação oficial do órgão.

Nessa quinta-feira (8), Waller Júnior informou que o governo planeja iniciar o reembolso dos aposentados vítimas de fraudes no INSS até o fim de maio. Ele explicou que 27 milhões de beneficiários já estão recebendo mensagens pelo Meu INSS de que não foram vítimas do esquema ilegal.

“Serão 9 milhões de pessoas que receberão a manifestação ou chamado pelo INSS de que teve algum tipo de desconto em folha associativa”, afirmou o presidente do INSS.

“Eles [aposentados] serão informados pela plataforma Meu INSS, o canal de informação oficial. Peço que os aposentados não abram e-mail, mensagens de WhatsApp, ou SMS [mensagens de celular]. O INSS não se comunica por outro meio que não seja o Meu INSS. Neste dia, vamos informar se o beneficiado teve desconto e qual foi o valor”, acrescentou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A partir da próxima quarta (14), os aposentados poderão, pelo Meu INSS e pela central de atendimento 135, informar ao INSS se o desconto foi autorizado ou não.

“Se o cidadão, olhando esse dado, realmente disser que não foi associado, que não reconhece esse vínculo, nós vamos acionar a associação. O aposentado não precisa fazer nada, não precisa juntar documento ou preencher qualquer coisa. Ele simplesmente vai falar se reconhece ou não esse desconto”, destacou.

‌



Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Suposta fraude no INSS

Segundo Waller Júnior, depois desse período, o sistema vai gerar uma cobrança para a associação em questão. “O INSS vai fazer a defesa do cidadão, informando que o nosso segurado não reconhece esse pagamento. A partir daí, a associação tem 15 dias úteis para comprovar o vínculo [do aposentado], juntando no sistema a comprovação de que o aposentado autorizou o desconto e o documento que comprove a identidade do nosso segurado”, continuou o presidente do instituto.

Se a associação não tiver esses documentos, terá de ressarcir o valor cobrado. “Ela vai fazer um depósito por uma GRU [guia de recolhimento da União] específica ao INSS, e esse valor vai ser repassado ao segurado pela sua conta do benefício. A relação do nosso segurado, a partir do momento que ele nega a autorização do desconto feita pela associação, é feita apenas com o INSS”, reforçou Waller Júnior.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp