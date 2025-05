Fraude INSS: AGU aponta ‘fortes indícios’ de uso de criptomoeda para desviar recursos Segundo Jorge Messias, as investigações também apontam para movimentações patrimoniais fora do país Brasília|Edis Henrique Peres e Bruna Lima, do R7, em Brasília 08/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h12 ) twitter

Ministro da AGU - Jorge Messias Juca Varella / Agência Brasil

O ministro-chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, afirmou, nesta quinta-feira (8), haver ‘fortes indícios’ do uso de criptomoedas e movimentação patrimonial fora do país como meios para desviar recursos obtidos pelo esquema de fraude no INSS.

Diante da apuração, a AGU pediu a quebra dos sigilos bancários e fiscal dos envolvidos, bloqueio de atividades financeiras e retenção de passaportes.

“Nós estamos solicitando a apreensão dos passaportes de todos os dirigentes dessas entidades para que não saiam do Brasil e não façam nenhum tipo de movimentação patrimonial fora do país. Há forte suspeita de que haja uma estratégia de ocultação patrimonial fora do Brasil, conforme temos notícia pelos relatórios de inteligência”, justificou Messias.

O ministro também detalhou o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas com o objetivo de localizar e penhorar valores eventualmente existentes. “Há fortes indícios de que essa organização criminosa esteja utilizando criptomoedas para o desvio patrimonial da fraude perpetrada contra aposentados e pensionistas”, completou.

‌



As medidas estão entre os pedidos da ação cautelar feita pela AGU à Justiça para bloquear R$ 2,56 bilhões das empresas e dirigentes investigados. Segundo o órgão, 12 são as principais entidades envolvidas no esquema. O valor bloqueado representa o prejuízo mínimo estimado até o momento pelo governo.

Na ação, a AGU pediu:

‌



Quebra dos sigilos bancários e fiscal;

Bloqueio de atividades financeiras, inclusive as operações com cartões de crédito;

Suspensão temporária das atividades das associações;

Apreensão dos passaportes dos dirigentes; e

Expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, com o objetivo de localizar e penhorar valores eventualmente existentes.

Reembolso

O governo planeja iniciar o reembolso dos aposentados vítimas de fraudes no INSS até o fim de maio. A expectativa foi informada pelo presidente do órgão, Gilberto Waller.

Waller explicou que hoje 27 milhões de aposentados estão recebendo mensagens pelo Meu INSS informando que não foram vítimas de fraudes. A expectativa é que na semana que vem, a partir de terça-feira (13), eles comecem a avisar os aposentados que tiveram descontos no benefício.

‌



“Eles (aposentados) serão informados pela plataforma meu INSS, o canal de informação oficial. Peço que os aposentados não abram e-mail, mensagens de Whatsapp, ou SMS. O INSS não se comunica por outro meio que não seja o Meu INSS. Neste dia, vamos informar se o beneficiado teve desconto e qual foi o valor”, explicou.

