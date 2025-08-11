Cinco em cada dez demissões em 2024 foram motivadas por questões comportamentais Na sequência, aparecem a automação de atividades e redução de custos como as principais causas Economia|Da Agência Brasil 11/08/2025 - 09h10 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 50% das demissões em 2024 foram causadas por questões comportamentais.

Automação de atividades e redução de custos representam 25% cada como causas de demissões.

O mercado valoriza a combinação de competências técnicas e habilidades interpessoais.

76% dos entrevistados estão investindo em novos conhecimentos para fortalecer a empregabilidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Entre as habilidades mais valorizadas, estão a comunicação oral e o planejamento Reprodução/StartupStockPhotos/Pixabay

Um levantamento do 6º Observatório de Carreiras e Mercado, realizado pela PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), revelou que 50% das demissões em 2024 tiveram como causa questões comportamentais.

Em seguida, aparecem a automação de atividades (25%) e a redução de custos e despesas (25%). A pesquisa contou com a participação de 3.631 estudantes, 3.655 ex-alunos e 583 empresas da área de recrutamento humano.

Segundo a coordenadora a área responsável pela pesquisa, Luciana Mariano, o mercado valoriza profissionais que unem competência técnica e habilidades de convivência.

“Um único indivíduo com atitudes negativas pode comprometer toda a equipe: surgem conflitos, a produtividade cai e talentos são perdidos. Por isso, é preciso olhar para o autoconhecimento”, destacou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Luciana também ressalta que o sucesso profissional depende, cada vez mais, da combinação entre saber executar as tarefas e saber se relacionar.

“Mais do que dominar ferramentas ou processos, é preciso desenvolver inteligência emocional, empatia, respeito e responsabilidade nas relações, além de se autoavaliar constantemente, refletindo sobre a postura no dia a dia e a forma de lidar com as emoções e com os outros no ambiente de trabalho”, avaliou.

‌



Habilidades mais valorizadas

O estudo mostrou que, no ano passado, as habilidades mais valorizadas foram:

Comunicação oral (11,46%);

Planejamento (10,73%);

Solução de problemas (10,18%);

Gestão de conflitos (7,51%);

Comunicação escrita (7,42%).

Comparando com 2021, período em que as empresas ainda lidavam diretamente com os efeitos da pandemia, houve mudança nas prioridades: naquela época, as habilidades ligadas à solução de problemas (12,58%) ocupavam o topo da lista.

‌



A pesquisa aponta que 76% dos entrevistados estão investindo na aquisição de novos conhecimentos, demonstrando postura proativa para evitar a estagnação e fortalecer a empregabilidade.

Além disso, 16,32% das empresas consultadas priorizam candidatos que demonstram interesse em atualização profissional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Luciana lembra que o mercado se transforma rapidamente e que a adaptação é essencial:

“Atualizar conhecimentos e desenvolver novas competências é uma necessidade. Quem mantém o aprendizado constante consegue se adaptar às mudanças, identificar oportunidades e compartilhar conhecimento. Isso beneficia tanto a carreira individual quanto o desempenho das organizações, que precisam de pessoas preparadas para aprender, mudar e colaborar”, concluiu.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp