Cracolândia registra menor número de usuários em anos após ações integradas em SP Especialista aponta queda expressiva na Cracolândia e defende modelo de São Paulo como referência nacional no combate ao tráfico e recuperação de dependentes Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 )

A Cracolândia, no centro de São Paulo, teve redução significativa no número de usuários nas ruas — de quase 8 mil para cerca de 600 a 800, segundo Charles Resolve, presidente da Associação Geral do Centro. A mudança é resultado de uma ação conjunta entre governo estadual, prefeitura e forças de segurança, que inclui uso de cães farejadores, abordagens humanizadas e medidas legais para combater o uso e tráfico de drogas em espaços públicos.

O desmantelamento da favela do Moinho, principal ponto de abastecimento, ajudou a dispersar os usuários em pequenos grupos. Charles destaca três pilares do problema: o tráfico, a ineficiência do Estado e da sociedade, e os desafios do pós-tratamento. O modelo de São Paulo é visto como possível referência para outras cidades do país.

