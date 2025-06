Instituto dos Advogados do DF celebra 55 anos com homenagem à trajetória jurídica Entidade foi criada em 2 de julho de 1970 com o propósito de difundir o conhecimento jurídico Brasília|Do R7, em Brasília 16/06/2025 - 22h50 (Atualizado em 16/06/2025 - 22h50 ) twitter

Presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, Felipe Martins Pinto Reprodução/RECORD

O IADF (Instituto dos Advogados do Distrito Federal) comemorou nesta segunda-feira (16) seus 55 anos de fundação com um evento solene realizado em Brasília. A cerimônia reuniu advogados, dirigentes institucionais e destacados nomes do direito.

Durante o encontro, foi entregue o Prêmio de Boas Práticas e Integridade da Advocacia, idealizado pelo presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, Felipe Martins Pinto. A honraria reconhece iniciativas de destaque no campo jurídico, reforçando o compromisso da categoria com a ética e a excelência profissional.

Para Martins Pinto, o papel dos institutos no atual momento do país é ainda mais relevante.

“A força da federação está justamente na tradição dos institutos-membros e na qualidade dos indivíduos que compõem os quadros. O país está em um momento em que voltarmos os olhos para o estudo científico e técnico do direito é muito importante, e é justamente essa a missão dos institutos”, afirmou.

