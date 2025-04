Investigado não escolhe juiz, diz Moraes em julgamento sobre tentativa de golpe A declaração foi dada em julgamento dos seis denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) Brasília|Do R7 22/04/2025 - 15h57 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h57 ) twitter

Investigado não escolhe juiz, diz Moraes em julgamento sobre tentativa de golpe Antonio Augusto/STF - 02.02.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta terça-feira (22) que “investigado não escolhe juiz, e que não é investigado que vai escolher qual juiz o julgará”. A declaração foi dada em julgamento dos seis denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentativa de golpe de Estado.

“As milícias digitais continuam insistindo que eu sou relator, juiz e a vítima”, apontou Moraes.

Porém, segundo ele, a denúncia não se refere à tentativa de homicídio. “Se houve denúncia de tentativa de homicídio, esses fatos seriam apartados e seriam distribuídos a outro ministro. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado se deu num contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas”, explicou.

“Investigado não escolhe juiz, não é investigado que vai escolher qual juiz o julgará”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O colegiado examina se a denúncia atende aos requisitos legais e avaliará se a acusação apresenta elementos suficientes para a abertura de uma ação penal contra os acusados. Se a denúncia for aceita, os denunciados viram réus.

No ‘núcleo 2′, são seis denunciados:

Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal);

Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República);

Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República);

Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal);

Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e

Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).

Eventual ação penal

Próximo passo

Se as denúncias forem recebidas, serão abertas ações penais. Com isso, os réus serão informados para apresentarem defesa prévia no prazo de cinco dias.

Então, começa a fase de instrução criminal, quando serão ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa, produzidas provas periciais e eventuais diligências complementares para esclarecer algum fato.

A partir daí, o relator marca a data para o interrogatório dos réus. Se algum acusado tiver firmado acordo de colaboração premiada, o prazo para os demais réus começa a contar após a defesa do colaborador.

Finalizada essa fase processual, o relator da ação penal preparará o relatório (resumo do caso) e o voto. Não há prazo para o ministro concluir sua análise. Quando a ação penal estiver pronta para julgamento, o relator liberará o processo para inclusão na pauta do colegiado.

