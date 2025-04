STF julga ‘núcleo 2′ da tentativa de golpe; veja quem são os ministros da 1ª Turma Segundo a PGR, denunciados teriam atuado em ações para a permanência indevida de Bolsonaro no poder Brasília|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ministros da 1ª Turma do STF Montagem - Gustavo Moreno/STF, Antonio Augusto/STF, Fellipe Sampaio/STF, Gustavo Moreno/STF e Gustavo Moreno/STF

A partir desta terça-feira (22), a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar se aceita ou não a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra seis investigados apontados como integrantes do “núcleo 2” da tentativa de golpe de Estado que teria sido articulada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Os ministros que compõem a Primeira Turma são: Cristiano Zanin (presidente), Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

Segundo a PGR, os denunciados compõem o chamado “núcleo 2” do plano golpista e teriam atuado em ações voltadas a impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sustentar a permanência indevida de Bolsonaro no poder.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Núcleo 2, são seis denunciados:

‌



Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal);

Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República);

Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República);

Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal);

Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e

Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).

Eles são acusados pelos crimes de:

Ato violento contra o Estado Democrático de Direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Dano qualificado;

Deterioração de patrimônio tombado;

Participação em organização criminosa armada.

Caso a denúncia seja aceita, os acusados se tornarão réus e passam a responder a um processo criminal. Nesta fase, os ministros não julgam culpa e sim se há indícios suficientes para que a ação penal seja levada adiante.

Ministros do STF que vão julgar Bolsonaro Arte/R7

Saiba quem são os ministros:

Cristiano Zanin : natural de Piracicaba (SP), é formado em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e especializado em litígios estratégicos. Atuou como advogado antes de ser nomeado ao STF em 2023 pelo presidente Lula.

: natural de Piracicaba (SP), é formado em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e especializado em litígios estratégicos. Atuou como advogado antes de ser nomeado ao STF em 2023 pelo presidente Lula. Alexandre de Moraes : nascido em São Paulo, é doutor em direito do Estado pela USP (Universidade de São Paulo). Foi promotor, secretário de Justiça e ministro da Justiça antes de ser nomeado ao STF em 2017 por Michel Temer.

: nascido em São Paulo, é doutor em direito do Estado pela USP (Universidade de São Paulo). Foi promotor, secretário de Justiça e ministro da Justiça antes de ser nomeado ao STF em 2017 por Michel Temer. Cármen Lúcia : natural de Montes Claros (MG), formou-se em direito pela PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) e tem mestrado em direito constitucional pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Foi procuradora e professora antes de ser nomeada ao STF em 2006 por Lula.

: natural de Montes Claros (MG), formou-se em direito pela PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) e tem mestrado em direito constitucional pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Foi procuradora e professora antes de ser nomeada ao STF em 2006 por Lula. Flávio Dino : nascido em São Luís, é formado em direito pela UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e mestre pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Ex-juiz federal, deputado, senador, governador do Maranhão e ministro da Justiça, foi nomeado ao STF em 2024 por Lula.

: nascido em São Luís, é formado em direito pela UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e mestre pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Ex-juiz federal, deputado, senador, governador do Maranhão e ministro da Justiça, foi nomeado ao STF em 2024 por Lula. Luiz Fux: natural do Rio de Janeiro, formou-se em direito pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e teve carreira como advogado, promotor e juiz. Foi nomeado ao STF em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff.