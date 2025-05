Isenção do IR sem compensação a estados e municípios não passa no Congresso, alerta Lira Em reunião com Haddad, deputado apontou sobra de R$ 8 bilhões e que folga é maior do que o indicado pela Fazenda Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 17h38 (Atualizado em 28/05/2025 - 17h57 ) twitter

O deputado Arthur Lira (PP-AL) relata a proposta de aumento da isenção do IR na Câmara Diogo Zacarias/MF - 28.05.2025

O impacto orçamentário nas contas de estados e municípios poderá impedir a aprovação do projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda. A avaliação foi indicada pelo relator da proposta na Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta quarta-feira (28).

“Eu penso que não teria nem apoio mínimo no plenário da Câmara, ainda mais no Senado, se houver a perspectiva de que estados e municípios estarão perdendo recursos com a isenção do IR”, alertou.

A declaração foi feita a jornalista após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No encontro, Lira também destacou que assessoria ligada ao projeto na Câmara estima impacto de R$ 8 bilhões nas contas de municípios. O montante é superior ao indicado pelo Ministério da Fazenda.

“Projeção de assessoria nossa que há uma sobra de R$ 8 bilhões a mais nessa compensação do que na ausência de receita, da falta de captação da receita pela compensação dos 5.000. Então a gente precisa retirar essa dúvida, resolver a questão de municípios e estados para colocar no papel e ver quanto isso vai impactar”, apontou.

Lira também disse que as formas de compensação para bancar o aumento da isenção do IR continuam em análise, e que um desfecho deve ser indicado no relatório a ser apresentado por ele em 17 de junho.

