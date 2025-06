Mais de 12 mil brasileiros vivem no Irã e em Israel em meio à escalada de tensão, diz Itamaraty Maior parte são brasileiros com dupla cidadania; consulado presta auxílio, reforça orientações e articula resgates diplomáticos na região Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 ) twitter

Comunidade brasileira em Israel é maior que no Irã José Cruz/Agência Brasil - 13.6.2025

A comunidade de brasileiros no Irã e em Israel chega a cerca de 12 mil pessoas, segundo estimativa do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, no Irã há cerca de 180 brasileiros, enquanto em Israel o número ultrapassa os 12 mil.

A maioria, contudo, é formada por cidadãos com dupla cidadania que já possuem uma vida consolidada nos países do Oriente Médio. Ou seja, são brasileiros já inseridos na sociedade local.

O desafio para o eventual retorno desses cidadãos ao Brasil se deve ao bloqueio do espaço aéreo, consequência da troca de ataques na região.

Diante da escalada das tensões, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros não viajem para Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria.

Aos que já se encontram nesses países, a pasta emitiu um alerta com as seguintes recomendações de segurança:

Acompanhar os sites e redes sociais das embaixadas brasileiras na região e seguir suas orientações;

Seguir as recomendações de segurança das autoridades locais;

Evitar multidões e protestos;

Monitorar a mídia local;

Não deixar o local de residência sem verificar se as condições de segurança permitem;

Caso o voo tenha sido cancelado, procurar a companhia aérea para remarcação dos bilhetes;

Verificar se os documentos de viagem estão em dia e com, no mínimo, seis meses de validade.

Contatos das repartições diplomáticas brasileiras na região

Embaixada em Tel Aviv : +972 54 803 5858. Recomenda-se também baixar o aplicativo do Home Front Command (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas.

: +972 54 803 5858. Recomenda-se também baixar o aplicativo do (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas. Escritório de Representação em Ramala : +972 59 205 5510

: +972 59 205 5510 Embaixada em Beirute : +961 70 108 374 | Comunidade no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/J0GirtTkZ4ELaM7gAfb3Lb

: +961 70 108 374 | Comunidade no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/J0GirtTkZ4ELaM7gAfb3Lb Embaixada em Amã (Jordânia) : +962 7 7558 4460

: +962 7 7558 4460 Embaixada no Cairo : (002012) 2244-4808

: (002012) 2244-4808 Embaixada em Teerã : +98 (0)912-148-5200

: +98 (0)912-148-5200 Embaixada em Damasco : +963 933 213 438

: +963 933 213 438 Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396

Delegação brasileira chega à Jordânia

Na manhã de segunda-feira (16), 12 políticos brasileiros que estavam retidos em Israel conseguiram deixar o local do conflito e seguir para a Jordânia. A informação foi confirmada pela CNM (Confederação Nacional de Municípios) em nota oficial.

Segundo o órgão, eles chegaram à Jordânia às 9h56 (horário de Brasília), em um ônibus. De acordo com fontes ouvidas pelo R7, a delegação deve atravessar o país até a Arábia Saudita, de onde embarcará em um voo particular de volta ao Brasil. Ainda não há confirmação sobre o horário do voo.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, outras 27 autoridades brasileiras seguem sem ter conseguido deixar Israel e aguardam por um plano para sair do local.

O Itamaraty informa que as embaixadas dos três países estão em contato para garantir a segurança das delegações brasileiras em missão oficial em Israel. O ministro Mauro Vieira, inclusive, conversou por telefone, durante o fim de semana, com o chanceler da Jordânia, Ayman Safadi, para facilitar a entrada segura dos brasileiros no país.

