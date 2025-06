‘Já recebi elogios piores nas redes sociais’, diz Moraes ao ser chamado de ‘comandante’ Ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira chamou o ministro Alexandre de Moraes de ‘comandante’ Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 18h05 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h12 ) twitter

‘Já recebi elogios piores nas redes sociais’, diz Moraes ao ser chamado de ‘comandante’ Ton Molina/STF – 09.06.2025

Durante interrogatório no STF (Supremo Tribunal Federal), nesta terça-feira (10), o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, em um ato falho enquanto falava de militares, chamou o ministro Alexandre de Moraes de “comandante”.

Moraes riu e disse que era um elogio ser chamado assim. “Já recebi elogios piores nas redes sociais”, brincou.

Durante seu interrogatório, o ex-ministro da Defesa afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro jamais o pressionou para adiar ou modificar o relatório das Forças Armadas sobre o processo eleitoral de 2022. Paulo Sérgio Nogueira é réu na ação sobre uma tentativa de golpe de Estado.

“Jamais o presidente da República me pressionou, seja para mandar um relatório só no segundo turno, seja para alterar o relatório. O que me deixa de cabeça quente é saber, pela denúncia, que eu havia alterado esse relatório. Isso não é verdade”, declarou Nogueira, que comandava o ministério na época das eleições.

‌



Ele também fez questão de esclarecer que a entrega do relatório técnico, com sugestões de melhorias ao Tribunal Superior Eleitoral, seguiu critérios técnicos da equipe responsável e que a decisão de não emitir um parecer ainda no primeiro turno se baseou em nota técnica assinada pelo coronel Wagner Oliveira da Silva, da Força Nacional Brasileira.

Segundo o documento, um relatório parcial baseado em “fragmentos de informação” poderia ser inconsistente com as conclusões finais.

‌



“O coronel Wagner era praticamente o líder técnico da equipe. Ele e o brigadeiro Baptista Júnior [ex-comandante da Força Aérea Brasileira] coordenaram tudo. A recomendação foi não entregar nenhum relatório parcial no primeiro turno. Isso foi acatado por razões técnicas”, explicou o ex-ministro.

Nogueira também negou que o relatório tenha sido despachado pessoalmente com o então presidente Jair Bolsonaro, como chegou a ser dito por outras testemunhas. “Nem eu, nem o relator entregamos o documento ao presidente. Não houve reunião. Esse equívoco precisa ser corrigido.”

‌



Além disso, o ex-ministro afirmou que foi enviada ao TSE uma solicitação para que as oportunidades de melhoria apontadas pela comissão técnica fossem implementadas no segundo turno do pleito.

