Ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio pede desculpas por críticas ao TSE e a Moraes

Nogueira foi interrogado no STF Ton Molina/STF - 10.6.2025

Durante interrogatório no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (10), o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira pediu desculpas por declarações feitas em 2022 contra o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o ministro Alexandre de Moraes. Nogueira responde a uma ação penal por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

“Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito aquelas colocações naquele dia”, afirmou. “E mais ainda, olhando para Vossa Excelência, porque nós trabalhamos juntos nesse processo”, completou, dirigindo-se a Moraes, que em 2022 foi presidente do TSE.

Paulo Sérgio explicou que, ao assumir o Ministério da Defesa em abril de 2022, ainda carregava uma postura ligada à sua formação militar. “Talvez, com aquela postura de militar, e vendo aos poucos que na Defesa as coisas seriam diferentes”, disse.

Ele também reconheceu que utilizou palavras “completamente inadequadas” para se referir ao trabalho do TSE. Segundo Nogueira, a afirmação feita por ele de que a Comissão de Transparência Eleitoral do tribunal era “para inglês ver” foi uma frase dita “inadvertidamente, sem razão”.

‌



Além disso, respondeu que a utilização da metáfora militar “linha de contato com o inimigo”, em referência ao TSE, “jamais em tempo algum” quis dar a entender que o TSE era um inimigo.

