Jambu no drink, na pele e no prazer: a planta amazônica que move a bioeconomia

Tatiana produz diversos produtos a base de jambu Divulgação/arquivo pessoal - arquivo

O jambu é uma planta herbácea típica da região amazônica, conhecida por suas propriedades que provocam sensação de formigamento e leve anestesia ao ser consumida. Muito além do uso culinário tradicional, ele tem se tornado um símbolo de inovação e empreendedorismo sustentável na Amazônia.

É o caso de Tatiana Sinimbu, arquiteta paraense que viu na planta uma chance de recomeçar, e de Leandro Daher, empresário que criou um gin premiado à base de jambu. Ambos são exemplos de como a biodiversidade pode gerar negócios de impacto e alcance internacional.

Segundo a ABBI (Associação Brasileira de Bioinovação), o uso sustentável da biodiversidade e da biotecnologia no Brasil pode gerar até US$ 284 bilhões em faturamento industrial adicional até 2050. No entanto, o país ainda enfrenta gargalos como a falta de investimento e infraestrutura para transformar esse potencial em realidade.

Ao longo de um mês, o R7 ouviu empreendedores que atuam diretamente com a biodiversidade de diferentes biomas brasileiros. Esta reportagem faz parte da série Bioeconomia em Cada Bioma Brasileiro e mostra como estratégia, inovação e conexão com o território podem transformar negócios e realidades.

‌



Da arquitetura ao jambu: uma virada de chave na floresta

Tatiana Sinimbu, 48 anos, moradora de Belém (PA), é arquiteta de formação e viu sua rotina profissional mudar após a crise no setor da construção civil. “Há nove anos [o mercado] teve várias crises e muitas construtoras quebraram”, lembra. Com menos oportunidades na área, ela começou a buscar novos caminhos.

Bioeconomia - Amazônia Luce Costa/Arte R7

Naquele período, amigos estrangeiros pediam que ela enviasse jambu para fora do país. A demanda acendeu uma ideia: por que não transformar a planta em um produto de valor agregado? Foi assim que nasceu a primeira conserva de flor de jambu — similar às conservas de picles ou azeitona.

‌



“Dessa forma, qualquer pessoa teria um jambu gastronomicamente. Como em um drink, em vez da azeitona, colocar a flor de jambu”, explica.

Tatiana tenta levar a floresta amazônica para todos os cantos do mundo Reprodução/Arquivo Pessoal

O negócio cresceu, e Tatiana decidiu ampliar a linha de produtos e assumir a missão de tornar o jambu conhecido no mundo. Ela fundou a marca Jambu Sinimbu e mergulhou de cabeça no empreendedorismo.

‌



“Achava que sabia o que era amar a arquitetura, mas só encontrei o amor de verdade empreendendo com o jambu”, diz.

Tatiana também se tornou uma defensora da sustentabilidade. Desenvolveu embalagens com menor impacto ambiental e passou a valorizar ainda mais a cadeia produtiva. “Sem as pessoas que trabalham na terra, meu produto não existiria. A sabedoria popular e a ancestralidade são muito importantes, afirma.

Ela chama atenção para o uso da Amazônia como marca, sem contrapartida real para a floresta. “As pessoas falam muito da Amazônia, mas não devolvem nada a ela. É preciso buscar a procedência [dos produtos[ e saber se há uma contribuição concreta.”

Entre os itens oferecidos por Tatiana, estão bebidas e extratos naturais. Um deles, o “Tremidão” — um extrato concentrado da flor de jambu — acabou surpreendendo: além de seu uso gastronômico, passou a ser procurado por suas propriedades sensoriais e afrodisíacas.

“Queria que a pessoa tivesse a sensação do jambu em qualquer drink, mas o extrato funcionou muito bem sexualmente, potencializando experiências sensoriais únicas.”

Gin com sabor de floresta: a história da AMZ Tropical

Leandro ganhou reconhecimento internacional com gin de jambu e castanha-do-pará Arquivo Pessoal/Divulgação

No caso de Leandro Daher, o caminho foi parecido. Fundador da AMZ Tropical, ele criou o primeiro gin de jambu com identidade amazônica — e hoje exporta para Miami. “A ideia era levar os sabores da Amazônia para o mundo, com personalidade, cor e orgulho de ser brasileiro”, conta.

Inicialmente, o plano era montar uma destilaria de cachaça com o sogro, que é mineiro e apaixonado pela bebida. “Chegamos a plantar cana-de-açúcar, mas a pandemia esfriou o projeto”, lembra. Foi nesse período que Leandro teve a ideia de usar o jambu como ingrediente principal em um gin.

“O gin me deu liberdade para inovar e contar uma nova história. E deu certo. Em 2024, conquistamos o segundo lugar no World Gin Awards, em Londres. Foi um marco. Nunca antes a Amazônia tinha obtido tal reconhecimento”, comemora.

Gin ganhou reconhecimento internacional

A empresa mantém a produção enraizada no Pará, com filial em São Paulo e presença nos Estados Unidos. Toda a matéria-prima é comprada diretamente de duas famílias de agricultores em Castanhal, no interior paraense.

A sustentabilidade é um compromisso da marca, que desenvolveu, por exemplo, refis de gin em latas de alumínio, um material com alto índice de reciclagem.

Apesar das conquistas, Leandro aponta os desafios: logística complexa, falta de incentivos, ausência de crédito adaptado e pouca visibilidade para marcas da região. “Tem muita gente inovando por aqui, mas ainda faltam políticas públicas específicas.”

Além do gin de jambu, este ano o Gin de Castanha-do-Pará da AMZ Tropical também foi premiado no New Spirits Awards 2025. “Mais do que uma medalha, esse prêmio celebra a Amazônia com sofisticação e mostra que é possível competir em alto nível, com ingredientes nativos, respeito ao meio ambiente e muito orgulho das nossas raízes”, diz.

‘Prosperar sem destruir’

Além de empreendedores individuais, algumas instituições atuam para fortalecer o ecossistema da bioeconomia na Amazônia. É o caso da Assobio (Associação dos Negócios de Sócio-bioeconomia da Amazônia), que já contribuiu para preservar 50 mil hectares de floresta.

Segundo o presidente, Paulo Monteiro dos Reis, os 75 empreendimentos ligados à associação geram cerca de R$ 10 milhões por ano e 600 empregos diretos. A proposta é clara: usar os recursos naturais de forma racional, sustentável e conectada ao conhecimento ancestral.

“Falar sobre bioeconomia na Amazônia é reconhecer a floresta como um ativo econômico, ambiental e cultural. É evidenciar que existe uma forma de prosperar sem destruir. Para a Assobio, a sócio-bioeconomia é mais do que uma alternativa: é uma necessidade urgente para a construção de um futuro sustentável.”

A associação aposta agora em métricas de impacto socioambiental, e atua como ponte entre pequenos negócios e o mercado. O objetivo é criar uma economia regenerativa, baseada na colaboração e na valorização dos territórios.

Em pouco mais de um ano, o número de associados triplicou, com expectativa de alcançar 100 negócios ainda em 2025, conta Monteiro.

Ainda assim, os obstáculos são muitos: alta carga tributária (cerca de 19%), logística limitada e ausência de linhas de crédito específicas para empreendedores sustentáveis. Segundo ele, é preciso um novo ecossistema econômico, com equidade e respeito aos saberes locais.

“Fortalecer essa rede é essencial para superar os entraves históricos que impedem a valorização plena da Amazônia”, diz.

Para Monteiro, o desenvolvimento sustentável da Amazônia depende de quatro frentes principais:

Políticas públicas específicas;

Incentivo fiscal compatível com o setor;

Financiamento adaptado à realidade local;

Valorização das marcas nascidas na floresta.

“O lucro precisa caminhar com o impacto positivo. O crescimento deve refletir diversidade, regeneração e justiça social”, conclui.

