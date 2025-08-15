José Rezende Jr. lança site e promove bate-papo sobre literatura e jornalismo Encontro ocorre neste sábado (16) na Livraria Platô, em Brasília, com mediação da poeta Luciana Barreto e sessão de autógrafos Brasília|Do R7, em Brasília 15/08/2025 - 19h26 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA José Rezende Jr. promove bate-papo sobre literatura e jornalismo neste sábado (16) em Brasília.

O evento marca o lançamento do seu site, que reúne resenhas e reportagens.

A mediação será feita pela poeta Luciana Barreto, com sessão de autógrafos.

Rezende Jr. é premiado autor com sete livros publicados, atuando em importantes veículos de comunicação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jornalista e escritor, José Rezende Jr. vai falar da relação entre as duas paixões de sua vida Divulgação

Literatura e jornalismo sempre andaram de mãos dadas na vida de José Rezende Jr., sem brigas, sem empurrões. E isso é motivo de festejo para o escritor e jornalista, que convida o público para um bate-papo os dois assuntos neste sábado (16), a partir das 18h, na Livraria Platô (Brasília, Quadra 405 Sul).

“O jornalismo me deu um prazer imenso, mas me obrigou a adiar o sonho de fazer literatura, por exigir de mim uma entrega total. A literatura é mais leve, mais prazerosa”, conta Zé Rezende, como é conhecido pelos companheiros.

Ele sabe que o “ofício de repórter”, como denomina, o colocou diante de personagens de carne e osso e de realidades que aprofundaram a visão de mundo desse mineiro.

“Sem esse mergulho na existência humana, talvez eu fosse outro escritor, e talvez até outra pessoa”, conclui.

‌



O site

O evento marca o lançamento oficial e presencial do seu site, que reúne resenhas, trechos de obras e reportagens especiais.

O encontro será mediado pela poeta e professora Luciana Barreto e contará com sessão de autógrafos. O site www.joserezendejr.com já está disponível para visitação.

‌



Ganhador do Prêmio Jabuti, finalista do Prêmio Oceanos e do Prêmio São Paulo, Rezende Jr. possui sete livros publicados, incluindo títulos nos gêneros conto, romance, microconto e infantojuvenil. Atuou como repórter especial em alguns dos principais veículos jornalísticos do país.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp