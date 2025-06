Judiciário debate soluções para lacunas legais no esporte brasileiro durante encontro Jornada organizada pelo Conselho da Justiça Federal reúne especialistas para debater soluções jurídicas sobre governança, inclusão e direitos no setor esportivo Brasília|Do R7, em Brasília 03/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Objetivo é fortalecer e modernizar o ordenamento jurídico aplicado ao esporte CNJ/Divulgação

Nestas quarta e quinta (4 e 5), representantes do Judiciário, autoridades públicas e nomes ligados ao esporte olímpico e paralímpico estarão reunidos em Brasília para discutir os principais desafios legais envolvendo o setor esportivo.

O encontro será promovido pelo CJF (Conselho da Justiça Federal), por meio do CEJ (Centro de Estudos Judiciários), e marca a realização da primeira Jornada de Direito Desportivo no país.

A proposta central é construir enunciados jurídicos capazes de orientar decisões e práticas no campo esportivo, com foco em segurança jurídica, modernização das normas e enfrentamento de lacunas existentes na legislação atual.

Serão analisadas 112 propostas distribuídas em três comissões temáticas, sob coordenação de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

‌



Para o ministro Luis Felipe Salomão, vice-presidente do CJF e coordenador-geral da Jornada, o direito desportivo no Brasil carece de maior estrutura normativa. Ele destaca que, embora haja leis como a Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor, faltam diretrizes unificadas para lidar com os conflitos que surgem no dia a dia do esporte.

“Trata-se de uma construção inédita, que poderá resultar em diretrizes fundamentais para o futuro do direito desportivo brasileiro”, explica.

‌



‘Bate-Bola’ na abertura

A abertura do evento contará com o painel “Bate-Bola”, reunindo a senadora e ex-jogadora Leila Barros, o ex-velocista Robson Caetano e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado. O debate promete conectar experiências de dentro e fora do campo com reflexões jurídicas.

Entre os temas previstos estão contratos de atletas, direitos trabalhistas, atuação da Justiça Desportiva, doping, responsabilidade disciplinar e políticas voltadas à diversidade e equidade de gênero.

‌



Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e coordenador científico da Jornada, reforça a necessidade de um olhar atualizado sobre o tema.

Segundo ele, o direito desportivo envolve múltiplas áreas e acompanha transformações sociais e econômicas que exigem respostas jurídicas mais consistentes.

A iniciativa busca não só enfrentar os entraves jurídicos atuais, mas também ampliar a proteção a atletas e demais profissionais envolvidos, contribuindo para um ambiente mais seguro, transparente e inclusivo no esporte nacional.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp