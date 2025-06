Junho Vermelho alerta para queda nos estoques de sangue e convoca doadores em Brasília Campanha ‘Conexão Vital’ incentiva doação regular durante um dos períodos mais desafiadores para os hemocentros Brasília|Do R7, em Brasília 03/06/2025 - 12h15 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h15 ) twitter

Uma série de eventos será feito para trabalhar a doação de sangue na capital do país Hemocentro/Divulgação/Arquivo

Com a chegada de junho, a Fundação Hemocentro de Brasília intensifica as ações voltadas à doação de sangue. Reconhecido nacionalmente como o mês de mobilização em torno da causa, o período costuma registrar redução nos estoques devido ao aumento de infecções respiratórias e à menor frequência de voluntários.

Para enfrentar esse cenário, a campanha “Conexão Vital” ocupa o centro da programação promovida ao longo do mês. Criada pela agência Klimt, a iniciativa reforça o papel do doador como elo fundamental na rede que sustenta a vida de milhares de pacientes.

A abertura da campanha será marcada por eventos e atividades que buscam integrar saúde, alimentação e participação social.

No dia 4 de junho, uma feira rural organizada em parceria com a Emater-DF ocupará a área externa do Hemocentro, das 9h às 15h. Haverá comercialização de produtos regionais, como hortaliças, mel, chás e geleias.

Em 14 de junho, data do Dia Mundial do Doador de Sangue, ocorre a terceira edição da mobilização “Mulheres no Poder, Doando Sangue e Salvando Vidas”, liderada pela Vice-Governadoria do Distrito Federal. Cerca de 300 participantes devem circular pelo espaço durante o evento.

Já no dia 21, a corrida “Tá no Sangue”, realizada com o apoio do Grupo Band, pretende reunir corredores e apoiadores no Memorial dos Povos Indígenas. A largada acontece às 17h, com inscrições abertas pelo site Central da Corrida.

O evento combina incentivo à prática esportiva com engajamento na causa da doação.

Coletas externas

A campanha também prevê coletas externas em locais de grande circulação. A primeira ocorrerá em 3 de junho, no Assaí Atacadista próximo ao Taguatinga Shopping. Outra está programada para o dia 17, na Faculdade Mackenzie (Asa Sul). Ambas funcionarão das 9h às 16h.

Neste Junho Vermelho, o Hemocentro também apresenta uma nova identidade visual. A logomarca atualizada, publicada no Diário Oficial em maio, foi desenvolvida por designers voluntários da agência Substantivo Insights Estratégicos.

A proposta visa consolidar a imagem da instituição como polo de pesquisa e tecnologia em saúde.

O objetivo é reforçar a urgência da doação contínua e acessível. Com diversas ações presenciais e online, o Hemocentro espera ampliar a cultura da solidariedade no Distrito Federal e manter os bancos de sangue em níveis seguros durante todo o mês.

