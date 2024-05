Ladrão fica três dias preso em galpão após supostamente furtar R$ 10 no Distrito Federal

Alto contraste

Homem estava foragido por roubo (PMDF/Di/PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar resgatou um ladrão que ficou três dias presos em um galpão por ter supostamente furtado R$ 10 em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo informações da corporação, eles receberam uma denúncia sobre a localização e um carro roubado em um galpão de reciclagem, no entanto, quando chegaram ao local, encontram o homem acorrentado a um pilar em “condições desumanas”.

A vítima relatou ter sido mantida em cárcere, recebendo agressões e apenas água para sobrevivência. No local, foi encontrado uma mulher, de 25 anos, responsável pela reciclagem, que disse que o homem tinha sido agressivo e furtado o dinheiro.

Após uma busca no local, contudo, a PM encontrou diversos aparelhos celulares e muito dinheiro com a vítima. No sistema, a polícia também localizou o nome do homem como de foragido da justiça, procurado por roubo.

Diante dos fatos, tanto o homem como a mulher do galpão de reciclagem foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia.

Denúncia da ex

Também nesta quarta-feira, a polícia militar prendeu outro homem com mandado de prisão em aberto, em uma loja no Setor de Indústria Gráfica. A equipe estava de patrulha quando recebeu uma denúncia feita pela ex-companheira do suspeito, que informou que o ex-marido estava no local e repassou suas características físicas.

O homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).