Lava Jato: Toffoli anula todos os atos contra o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Netto Segundo Toffoli, foi reconhecida a existência de conluio entre o ex-Juiz Sergio Moro e integrantes do Ministério Público Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 14h40 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h40 )

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. A determinação atendeu a um pedido dos advogados de Vaccari.

“Defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida (…) para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sergio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual”, decidiu Toffoli.

No pedido, a defesa de Vaccari Neto alegou que o ex-tesoureiro do PT estaria em situação processual semelhante a do advogado Guilherme Gonçalves, que atuou em campanhas no Paraná, e já foi agraciado com anulação dos atos da Lava Jato.

“O revelado macula a conduta do magistrado e da acusação, que afrontaram garantias constitucionais da moralidade, da impessoalidade, da imparcialidade e da legalidade”.

Segundo Toffoli, foi reconhecida a existência de conluio entre o ex-Juiz Sergio Moro e integrantes do Ministério Público a partir de circunstância objetiva envolvendo o prévio acerto entre acusação e magistrado para deflagração de operações policiais

