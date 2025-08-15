Trump sobre cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia: ‘Não vou ficar feliz se não for hoje’ Líder dos EUA cobra acordo imediato para encerrar guerra na Ucrânia; Rússia prevê reunião de até 7 horas sobre relação bilateral Internacional|Do R7, em Brasília 15/08/2025 - 14h28 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump pressionou por um cessar-fogo imediato entre Rússia e Ucrânia durante cúpula no Alasca.

O presidente dos EUA expressou preocupação com as recentes mortes no conflito, incluindo 7.011 soldados e 36 civis.

Ele acredita que as sanções econômicas podem ter tornado Putin mais aberto a negociações de paz.

A reunião entre Trump e Putin deve durar de seis a sete horas, abordando diversas questões bilaterais além do conflito ucraniano. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump conversa com Putin no Alasca: 'Quero que as mortes parem' Joyce N. Boghosian/Casa Branca - 08.08.2025

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (15) que “não ficará satisfeito” caso não seja alcançado um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia durante a cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, realizada no Alasca.

Em conversa com jornalistas a bordo do Air Force One, Trump afirmou: “Quero ver um cessar-fogo rapidamente. Não sei se será hoje, mas não vou ficar feliz se não for hoje. Todos disseram que não pode ser hoje, mas quero que as mortes parem. Estou nisso para parar as mortes”.

O líder norte-americano relatou que, na última semana, o conflito provocou a morte de 7.011 pessoas, “quase todas soldados”, além de 36 civis em uma cidade atingida por míssil. “Mais de 7 mil soldados. É uma loucura”, disse.

Trump ressaltou que a pressão das sanções econômicas pode ter deixado Putin mais disposto a negociar o fim da guerra e estimou em “75%” as chances de sucesso do encontro.

Acrescentou ainda que não discutirá acordos econômicos com Moscou enquanto não houver “progresso” para encerrar a guerra.

O presidente norte-americano mencionou que espera tratar de negociações territoriais com Putin, a quem chamou de “um cara inteligente”, mas frisou que a decisão final deve caber à Ucrânia.

O encontro

Segundo o Kremlin, a reunião terá duração mínima de seis a sete horas, abordando “todo o espectro” das relações entre EUA e Rússia, não se restringindo ao conflito ucraniano. O encontro ocorre em uma base militar e marca a primeira vez, em seis anos, que ambos os líderes se reúnem presencialmente.

A programação inclui uma reunião a sós, seguida por negociações com delegações — cinco representantes de cada lado —, almoço de trabalho e entrevista coletiva. Trump deve retornar a Washington no início da noite, embora a expectativa russa seja de conversas prolongadas.

Autoridades em Kiev relataram “tensão” no núcleo político do presidente Volodymyr Zelenskyy diante da possibilidade de a Ucrânia ser excluída de discussões que podem afetar diretamente seu futuro.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual foi a declaração de Donald Trump sobre o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia? Donald Trump afirmou que "não ficará satisfeito" se não houver um cessar-fogo durante a cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin. Ele expressou o desejo de ver um cessar-fogo rapidamente e destacou a urgência em parar as mortes no conflito. Quantas pessoas foram mortas no conflito na última semana, segundo Trump? Trump relatou que, na última semana, o conflito resultou na morte de 7.011 pessoas, quase todas soldados, além de 36 civis em uma cidade atingida por míssil. Qual a expectativa de Trump em relação à disposição de Putin para negociar? Trump acredita que a pressão das sanções econômicas pode ter deixado Putin mais disposto a negociar o fim da guerra, estimando em "75%" as chances de sucesso do encontro. O que Trump disse sobre acordos econômicos com Moscou? Trump afirmou que não discutirá acordos econômicos com Moscou enquanto não houver "progresso" para encerrar a guerra. Qual é a expectativa de Trump em relação às negociações territoriais com Putin? Trump mencionou que espera tratar de negociações territoriais com Putin, a quem chamou de "um cara inteligente", mas ressaltou que a decisão final deve caber à Ucrânia. Como será a reunião entre Trump e Putin, segundo o Kremlin? O Kremlin informou que a reunião terá duração mínima de seis a sete horas e abordará "todo o espectro" das relações entre EUA e Rússia, não se restringindo apenas ao conflito ucraniano. Este é o primeiro encontro presencial entre os líderes em seis anos. Qual a programação prevista para o encontro entre Trump e Putin? A programação inclui uma reunião a sós, seguida por negociações com delegações de cinco representantes de cada lado, um almoço de trabalho e uma entrevista coletiva. Trump deve retornar a Washington no início da noite. Qual a situação política na Ucrânia em relação a essa reunião? Autoridades em Kiev relataram "tensão" no núcleo político do presidente Volodymyr Zelenskyy, diante da possibilidade de a Ucrânia ser excluída de discussões que podem afetar diretamente seu futuro.

