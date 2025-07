Léo Santana, Dennis DJ, festivais infantis e exposições: veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana de Brasília está recheado de atrações para o público de todos os gostos. Entre os destaques, estão os shows de Léo Santana, Dennis DJ, festival para crianças, espetáculos e exposições. As atividades começam nesta sexta-feira (18).

Veja os shows desse fim de semana Reprodução/Instagram @leosanatana/@bhaskar

🎧 Dubdogz, Cat Dealers, Bhaskar e Bruno Be

Os brasilienses podem curtir, nesta sexta-feira (18), uma line-up com Dubdogz, Cat Dealers, Bhaskar e Bruno Be. Juntos, os Djs prometem não deixar ninguém parado na pista.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sexta-feira (18)

: sexta-feira (18) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 124

🎉 Léo Santana e Dennis DJ

No sábado (20), é a vez de Léo Santana e Dennis DJ garantirem a diversão no festival.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sábado(20)

: sábado(20) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 124

🎤 Maneva, Lagum e Delacruz

Para fechar o fim de semana, o Setor de Clubes SUl recebe Maneva, Lagum e Delacruz.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : domingo (20)

: domingo (20) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 114

Veja os espetáculos deste fim de semana Divugação/CCBB e Reprodução/ Instagram @nanypeople

🎭 Matilde

O CCBB apresenta a trama Matilde, idealizada pelo humorista Paulo Gustavo em 2015. A peça mostra uma mulher de 60 anos, interpretada pela atriz Malu Valle, que sofre com mudanças na rotina quando decide alugar um quarto da casa de um homem. A classificação é de 14 anos.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : 17/07 a 10/08

: 17/07 a 10/08 Horário : Quinta e sexta às 20h, sábado (sessão dupla) às 17h e 20h, e domingo às 18h30

: Quinta e sexta às 20h, sábado (sessão dupla) às 17h e 20h, e domingo às 18h30 Valor: a partir de R$ 15

😂 Nany People

Comemorando 60 anos, a humorista Nany People se apresenta em Brasília nesta sexta-feira (18). A artista traz à capital o novo show, “Ser mulher não é para qualquer um”, com episódios, histórias e inspirações da sua vida e carreira, retratados de maneira bem-humorada.

Onde : Teatro CAESB – Águas Claras

: Teatro CAESB – Águas Claras Quando : nesta sexta-feira (18)

: nesta sexta-feira (18) Horário : 20h

: 20h Valor: a partir de R$ 60

😂 Quem vê cara não vê coração

A Cia de Comédia G7 volta aos palcos com o espetáculo “Quem vê Cara não vê Harmonização”, no Teatro La Salle. O grupo mergulha no universo dos procedimentos estéticos para contar a história de um casal apaixonado que se conheceu pela internet e ainda não teve coragem de se encontrar face a face. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro La Salle – 906 Sul

: Teatro La Salle – 906 Sul Quando : 26 de julho a 24 de agosto

: 26 de julho a 24 de agosto Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 30

Festival é voltado para crianças Divulgação/CNI

🧸 Festival Kids On the Rock

Com programação diversificada, A Caixa Cultural Brasília recebe, de 22 a 27 de julho, a primeira edição do festival Kids On The Rock. O evento, voltado ao público infantil, oferece shows musicais, oficinas gratuitas, espetáculos e brinquedos infláveis.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : 22 a 27 de julho

: 22 a 27 de julho Horário : das 11h às 19h30

: das 11h às 19h30 Valor: a partir de R$ 15

🍭Festival Brinca+

O Sesi Lab oferece neste fim de semana uma programação gratuita com oficinas literárias, experimentações científicas e espetáculos teatrais. O público também pode prestigiar o show de Hélio Zinskind.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : sábado (19) e domingo (20)

: sábado (19) e domingo (20) Horário : das 9h às 18h, no sábado | domingos, das 10h às 19

: das 9h às 18h, no sábado | domingos, das 10h às 19 Valor: gratuito

Exposições têm entradas gratuitas Divulgação/ TCU/ Caixa Cultural

🖼️ Frequências Urbanas

Na Caixa Cultural Brasília, a exposição Frequências Urbanas explora identidade, resistência e esperança por meio de obras com forte identidade cultural.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Caixa Cultural Brasília Data: Até 20 de julho

Até 20 de julho Horário: Terça a domingo, das 9h às 21h

Terça a domingo, das 9h às 21h Ingresso: Gratuito

⚡ Energia, Sou Watt

No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.

Onde: Sesi Lab

Sesi Lab Data: Até 7 de setembro

Até 7 de setembro Horário: Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h

Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h Ingresso: R$ 20 (inteira)

🖼️ Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.

Onde: Centro Cultural TCU

Centro Cultural TCU Data: Até 30 de agosto

Até 30 de agosto Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h

Segunda a sábado, das 9h às 18h Ingresso: Gratuito

🎨 Paulo Cavalcante – O Artista Brincante

Em cartaz no Espaço Renato Russo, a exposição apresenta a trajetória visual de Paulo Cavalcante, em diálogo com a cultura popular nordestina.

Onde: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) Data: Até 20 de julho

Até 20 de julho Horário: Terça a domingo, das 10h às 20h

Terça a domingo, das 10h às 20h Ingresso: Gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

