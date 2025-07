DF Legal autua supermercados por descarte irregular de lixo em unidade de conservação Estabelecimentos foram multados em R$ 31,5 mil e precisam recolher o lixo em até 24 horas Brasília|Do R7 16/07/2025 - 09h21 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h21 ) twitter

Lixo foi descartado no Refúgio de Vida Silvestre Gatumé Divulgação/DF Legal - 15.07.2025

A Secretaria DF Legal autuou nesta terça-feira (15) quatro unidades de uma mesma rede de supermercado que descartavam lixo na unidade de conservação do Refúgio de Vida Silvestre Gatumé, em Samambaia .

Os estabelecimentos foram autuados em R$ 31.566,28 cada por descumprirem o PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos). Além disso, precisam recolher o lixo em um prazo de 24 horas sob pena de nova autuação no dobro do valor.

Segundo a pasta, o lixo já tinha sido despejado quando as equipes de fiscalização chegaram ao local, mas notas fiscais remanescentes e outras identificações descartadas junto aos resíduos possibilitaram a identificação dos estabelecimentos.

A lei estabelece que o lixo de supermercados precisa ser entregue a um caminhão compactador, e os resíduos precisam ser destinados a aterros sanitários.

O descarte foi feito em um ponto de descarte irregular em uma entrada para o parque entre a QN 427 e a QN 429, próximo à UBS 3 da Região Administrativa.

