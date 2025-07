Governo do DF abre inscrições para cadastro reserva de programa de estágio Vagas são de nível médio, técnico e superior, com bolsa-auxílio de R$ 548 a R$ 715; inscrições vão até dia 23 Brasília|Do R7 16/07/2025 - 14h22 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h22 ) twitter

Inscrições podem ser feitas até dia 23 deste mês Reprodução/Agência Brasília - Arquivo

O GDF (Governo do DF) abriu nesta quarta-feira (16) as inscrições do processo seletivo de cadastro reserva de estágio de nível médio, técnico e superior . As inscrições podem ser feitas até o dia 23 deste mês. O processo é coordenado pela Seec (Secretaria de Economia) em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

As formações mais procuradas estão nos cursos da área de gestão pública, direito e administração. Os estudantes que forem convocados vão receber bolsa-auxílio de R$ 548 para nível médio e técnico e de R$ 715 para superior. Auxílio-transporte de R$ 11 por dia também será concedido.

A seleção será feita através de prova online para facilitar o acesso de candidatos de todas as regiões administrativas. Segundo o GDF, a expectativa é atender demandas de todos os órgãos da administração direta e indireta, podendo chegar a até 4.232 vagas. Inscrições podem ser feitas no mesmo link do edital .

Atualmente, 545 estagiários de nível médio e 782 de nível superior trabalham para o GDF. O subsecretário de Gestão de Contratos Corporativos da Seec, Rodrigo Neves, afirma que a convocação será feita mediante demanda. “À medida que vai abrindo vaga, a gente faz o chamamento de acordo com a classificação do jovem no processo seletivo”, explica.

Segundo o governo, o processo cria oportunidades para estudantes interessados em entrar no serviço público e adquirir experiência profissional.

