Lewandowski diz que captura de fugitivos de Mossoró depois de 50 dias foi em 'prazo razoável'

Brasília |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Fugitivos foram capturados depois de 50 dias

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse nesta quinta-feira (4) que a captura dos foragidos da penitenciária de Mossoró depois de 50 dias da fuga foi em "prazo razoável", "que segue os paradigmas internacionais de localização de fugitivos de penitenciárias, ou seja, não chegamos a dois meses em um país de dimensões continentais", declarou.

Os dois foragidos foram capturados nesta quinta em Marabá, no Pará, a 1,5 mil km de distância do local da fuga. Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33, foram encontrados durante uma ação conjunta da Polícia Federal e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O ministro afirma que as buscas foram prejudicadas pelas chuvas intensas, já que os fugitivos se refugiaram em locais de matas e caatingas. Segundo ele, o trabalho de inteligência monitorou os foragidos assim que foi constatado que não estavam mais na área de Mossoró.

"Quero afirmar que é uma vitória do Estado brasileiro, das forças de segurança do Brasil, que demonstra que o crime organizado em nosso país não será bem-sucedido", comemorou o ministro. Tivemos a demostração disso quando desvendamos o crime da vereadora Marielle Franco, um trabalho de inteligência capitaneado pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, mostrando que a coordenação de forças leva ao sucesso", disse Lewandowski.

Buscas e captura

Os dois foragidos da penitenciária federal de Mossoró (RN) foram capturados nesta quinta-feira (4), 50 dias após a fuga. Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33, foram encontrados em Marabá (PA) durante uma ação conjunta da Polícia Federal e da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Eles escaparam do presídio na madrugada de 14 de fevereiro. A fuga foi a primeira desde a implementação do Sistema Penitenciário Federal no Brasil, em 2006.

A busca pelos detentos envolveu pelo menos 600 agentes. Desde que escaparam da penitenciária, os então fugitivos foram vistos em diversas ocasiões. Dois dias após a fuga, os homens teriam feito uma família refém na zona rural de Mossoró. Nesse dia, a polícia também encontrou, em uma área de mata, pegadas, calçados, roupas, lençóis e uma corda, além de uma camiseta do uniforme da penitenciária.

A força-tarefa dedicada à captura encontrou, em 25 de fevereiro, um possível esconderijo onde os fugitivos permaneceram por alguns dias, próximo à prisão. Foram descobertos um facão, uma lona e embalagens de comida no local.

Em 27 de fevereiro, os fugitivos foram avistados em um vilarejo no Rio Grande do Norte, onde moradores os reconheceram. Antes que a polícia pudesse intervir, eles retornaram para a mata. Uma recompensa de R$ 30 mil chegou a ser oferecida pela Polícia Federal por informações que levassem à captura.